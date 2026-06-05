"Responde a razones políticas y de preservación de los recursos": analista sobre esquema de supervisión económica de EE. UU. sobre el régimen venezolano

Se conocieron nuevos detalles en Venezuela sobre el esquema de supervisión económica que mantiene el gobierno de Estados Unidos sobre el régimen interino de Delcy Rodriguez.

Una notificación de PDVSA indica que los pagos por exportación de crudo, comercialización y suministro de combustible a aerolíneas y navieras deberán realizarse en una cuenta en Estados Unidos bajo control del Departamento del Tesoro.

El mecanismo, además, no se limitaría al sector petrolero y también abarcaría áreas como la minería y la comercialización de oro.

Demóstenes Quijada, exprisionero político, asesor estratégico, analista político y docente investigador de la Florida Internacional University, habló sobre este tema en La Tarde de NTN24.

"Esta condición responde más a razones políticas y de preservación de los recursos. La historia nos sirve como guía y la actual administración encargada de Venezuela no es más que una reedición de la dictadura que ha estado en Venezuela por más de 27 años, con los mismos actores, exceptuando a Nicolás Maduro", dijo Quijada.

Para el analista, Estados Unidos vio necesario implementar este mecanismo en aras de que se permitiera un "tránsito de recursos" sin que se lleguen a generar riesgos de "uso inadecuado por parte de quienes aún están en Venezuela rigiendo esa figura" del régimen encargado.