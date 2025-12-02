NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Papa León XIV

Papa León XIV instó a EE. UU. a evitar la vía militar para sacar Maduro del poder: “Es mejor el diálogo, quizás presión económica”

diciembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, papa León XIV y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Las palabras del papa se dan luego de las reiteradas advertencias por parte de Trump sobre una posible invasión en territorio venezolano.

El papa León XIV le pidió a Estados Unidos buscar el diálogo en lugar de intentar invadir Venezuela en medio de la creciente tensión por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

El Santo Pontífice le solicitó este martes a la unión americana que favorezca el diálogo e incluso que tenga en cuenta la presión económica antes que la invasión en Venezuela.

Durante una conferencia de prensa en el avión que lo trasladaba de Beirut a Roma, el máximo líder de la iglesia Católica aseguró: “Es mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decide hacer Estados Unidos”.

Porque considera que ante estas situaciones quienes sufren son “el pueblo” y no las autoridades.

“Sobre Venezuela, a nivel de la conferencia episcopal, con el nuncio estamos buscando maneras de calmar la situación por el bien del pueblo, porque muchas veces quienes sufren esas situaciones es el pueblo, no son las autoridades”, explicó.

Además, el papa también se refirió a la conversación telefónica que sostuvieron Donald Trump y el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 21 de noviembre.

El sumo sacerdote expresó: “Por un lado parece que ha habido una conversación por teléfono entre ambos presidentes, al otro lado hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo territorio de Venezuela. Yo no sé más”.

En la llamada, a la que se refiere el Santo Pontífice, Maduro le habría expresado a Trump que estaría dispuesto a abandonar Venezuela si él y su familia recibían garantías de inmunidad legal total.

Lo que implicaba eliminar todas las sanciones impuestas por Estados Unidos y cerrar un caso clave que enfrenta ante la Corte Penal Internacional, según varias fuentes consultadas por la agencia Reuters.

Desde el mes de septiembre, Estados Unidos sostiene un despliegue militar en el mar Caribe para luchar contra el narcotráfico y los narcoterroristas que intentan ingresar al país.

La ofensiva militar estadounidense en el Caribe y Pacífico contra el narcotráfico deja un de más 80 personas abatidas en más de 20 ataques con misiles contra las narcolanchas.

Temas relacionados:

Papa León XIV

Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Despliegue militar de Estados Unidos

