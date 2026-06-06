El papa León XIV llegó a Madrid para cumplir una agenda de seis días centrada en los migrantes, la paz y las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia

Este sábado el papa León XIV llegó a Madrid para cumplir su visita de siete etapas en España, en donde se espera que centre su agenda en la migración, un tema que polariza el debate público de la nación europea.

Otros temas que serán de importancia en la visita de León XIV serán: la paz y los abusos sexuales por parte del seno de la iglesia, un asunto que el sumo sacerdote describió como "una llaga que todavía está abierta".

En su primer día en España, el pontífice abordó la polarización y pidió ante los presentes en su discurso en el Palacio Real en Madrid, donde fue recibido por el rey Felipe VI y la reina Letizia, poner fin a las "narrativas divisivas y polarizantes" y a las "simplificaciones estériles".

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León XIV hizo énfasis en "abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad".

Además, agredeció el compromiso activo de España con la paz y la "fidelidad al derecho internacional", esto tras los cruces del gobierno de Pedro Sánchez con Donald Trump por la "falta de apoyo" en la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, algo con lo que el líder religioso ha sido sumamente crítico.

"Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos", dijo el papa.

Es por ello, por lo que el líder de la iglesia Cátolica durante su alocución también lamentó que la paz "en estos tiempos, por desgracia, resuena para algunos como ingenuo y para otros como provocador".

Siguiendo su agenda, junto a Pedro Sánchez, se reunirá con migrantes y hará una ofrenda floral en homenaje a los miles de migrantes que murieron en la peligrosa travesía para intentar llegar a Europa, se espera que esto se cumpla el lunes luego de que asista al Parlamento español, donde dará un discurso ante los legisladores de las dos cámaras.

Además de centrarse en la migración, se espera que también se reuna con supervivientes de abusos sexuales por parte del seno de la iglesia, esto después de que en marzo el Gobierno español y la Iglesia firmaran un acuerdo para indemnizar a las víctimas de estos delitos tras años de reticencias y opacidad por parte de la jerarquía eclesiástica.

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En su vuelo hacia Madrid, el sumo sacerdote aseguró, ante los periodistas de la comitiva papal, que "los abusos son una llaga todavía abierta".

El rey de España saludó la "claridad y firmeza" del papa frente a los abusos sexuales, al darle la bienvenida en el Palacio Real.

"Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido", dijo el jefe de Estado español en el Palacio Real en Madrid, donde los reyes recibieran al pontífice.

El domingo se prevé que reúna a un millón de fieles en una misa en pleno corazón de Madrid, en la plaza de Cibeles. En el avión, León XIV dijo estar "complacido" con reportes que hablan de un mayor interés de los jóvenes por la religión.

"Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny. Pero también creo que habrá algunos que vengan a ver al papa. Y eso dice algo", dijo con una sonrisa en referencia al artista puertorriqueño, que actúa estos días en Madrid.

Este se trata de su primer viaje a un país de la Unión Europea fuera de Italia y el primero de un pontífice a España desde el que realizó el Benedicto XVI en 2011.