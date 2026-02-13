El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea visitar Venezuela: "No sé cuándo, pero lo haré"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea visitar Venezuela, más de un mes después de la captura de Nicolás Maduro en una operación en Caracas.

"Voy a visitar Venezuela; no sé cuándo, pero lo haré", dijo el mandatario republicano al ser cuestionado por la prensa antes de abordar el helicóptero oficial rumbo a Carolina del Norte.

Trump se dirige a Fort Bragg, ​​​una base militar del Ejército de los Estados Unidos situada en Carolina del Norte, donde planea reunirse con las fuerzas especiales que capturaron a Maduro el pasado 3 de enero en una operación en Venezuela.

En el mismo espacio con los periodistas, Trump mencionó el reciente encuentro con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y dijo que fue "una buena reunión".

"Es usted de Venezuela?", preguntó Trump a uno de los periodistas. A lo que este respondió: "De Colombia, compartimos frontera con Venezuela".

Ante esto Trump dijo: "Hace poco tuvimos una buena reunión con Colombia, con el presidente de Colombia, sí".

Desde la captura de Maduro, Trump anunció un plan para Venezuela, con el que busca una estabilización, una recuperación y una transición política en el país latinoamericano.

También fue cuestionado sobre la ahora cabeza del régimen, Delcy Rodríguez, así como por las relaciones con Venezuela y dijo que son "tan buenas como uno podría desear".

Sobre Rodríguez, añadió que está haciendo "un gran trabajo".