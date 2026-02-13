NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
Viernes, 13 de febrero de 2026
Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea visitar Venezuela: "No sé cuándo, pero lo haré"

febrero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
El mandatario republicano se refirió a su posible visita al país latinoamericano este viernes 13 desde la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea visitar Venezuela, más de un mes después de la captura de Nicolás Maduro en una operación en Caracas.

"Voy a visitar Venezuela; no sé cuándo, pero lo haré", dijo el mandatario republicano al ser cuestionado por la prensa antes de abordar el helicóptero oficial rumbo a Carolina del Norte.

o

Trump se dirige a Fort Bragg, ​​​una base militar del Ejército de los Estados Unidos situada en Carolina del Norte, donde planea reunirse con las fuerzas especiales que capturaron a Maduro el pasado 3 de enero en una operación en Venezuela.

En el mismo espacio con los periodistas, Trump mencionó el reciente encuentro con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y dijo que fue "una buena reunión".

o

"Es usted de Venezuela?", preguntó Trump a uno de los periodistas. A lo que este respondió: "De Colombia, compartimos frontera con Venezuela".

Ante esto Trump dijo: "Hace poco tuvimos una buena reunión con Colombia, con el presidente de Colombia, sí".

Desde la captura de Maduro, Trump anunció un plan para Venezuela, con el que busca una estabilización, una recuperación y una transición política en el país latinoamericano.

También fue cuestionado sobre la ahora cabeza del régimen, Delcy Rodríguez, así como por las relaciones con Venezuela y dijo que son "tan buenas como uno podría desear".

Sobre Rodríguez, añadió que está haciendo "un gran trabajo".

Temas relacionados:

Donald Trump

Visita a Venezuela

Anuncio

Maduro capturado

Regimen chavista

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro tendrá que comparecer ante los juzgados de EE. UU. y en Venezuela tenemos que resarcir el daño": líder estudiantil sobre propuesta del fiscal de incluir al dictador en la ley de amnistía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hoy vimos una articulación de todos los actores políticos del Estado: partidos políticos, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles”: dirigente estudiantil venezolano sobre manifestaciones

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Trump no fue allí por nostalgia, fue a reforzar que EEUU está dispuesto a actuar contra amenazas": Fernando Vaccotti sobre encuentro del presidente con militares que capturaron a Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Algo cambió en Venezuela": históricas manifestaciones en todo el país evidencian el miedo del régimen ante la presión de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: EFE
Régimen venezolano

“Diosdado Cabello va a pagar, sueño todos los días con despertar como despertamos todos el 3 de enero, que vayan y lo saquen": madre de Neomar Lander, joven asesinado por el régimen venezolano

Foto: AFP
Cuba

¿Quién es la ‘Delcy Rodríguez de Cuba' que podría negociar con el gobierno de EE. UU.?

Manuel Tique
Presos políticos

"Para nosotros los extranjeros era un infierno de 24 horas, estábamos aislados, sin acceso a la luz del Sol”: colombiano relata en NTN24 cómo pasó 17 meses preso por el régimen de Venezuela

Captura de Nicolás Maduro - AFP
Maduro capturado

"Maduro tendrá que comparecer ante los juzgados de EE. UU. y en Venezuela tenemos que resarcir el daño": líder estudiantil sobre propuesta del fiscal de incluir al dictador en la ley de amnistía

Manifestación de jóvenes venezolanos en el Día de la Juventud - Foto. AFP
Manifestaciones

“Hoy vimos una articulación de todos los actores políticos del Estado: partidos políticos, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles”: dirigente estudiantil venezolano sobre manifestaciones

Más de Actualidad

Ver más
Cuba | Foto Canva
Cuba

Embajadas de Europa y América Latina activan planes de evacuación ante la crisis y la presión de Estados Unidos en Cuba

Jorge Rodríguez - AFP
Presos políticos en Venezuela

"A más tardar el viernes están todos sueltos": Jorge Rodríguez prometió excarcelaciones a familiares de presos políticos en Caracas

Extracción de petróleo de Venezuela - Foto de referencia : EFE
Petróleo en Venezuela

Tras caída de Maduro y un acuerdo con Estados Unidos, régimen de Venezuela dice que quiere aumentar su producción petrolera en 2026

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Cuba | Foto Canva
Cuba

Embajadas de Europa y América Latina activan planes de evacuación ante la crisis y la presión de Estados Unidos en Cuba

Partido de Champions League. (AFP)
Tottenham

Club que aseguró su cupo en los octavos de final de la Champions League despidió a su técnico tras dura derrota

Copa del Mundial de 2026 | Foto: AFP
Mundial 2026

Alemania estaría evaluando un posible boicot contra el Mundial de 2026 ante las amenazas de Trump de apoderarse de Groenlandia

AH-64 Apache | Foto U.S. Central Command
Aviones de combate

Este es el helicóptero Apache AH-64, la máquina de guerra que EE.UU. exhibe como una de las más letales del mundo

Jorge Rodríguez - AFP
Presos políticos en Venezuela

"A más tardar el viernes están todos sueltos": Jorge Rodríguez prometió excarcelaciones a familiares de presos políticos en Caracas

Extracción de petróleo de Venezuela - Foto de referencia : EFE
Petróleo en Venezuela

Tras caída de Maduro y un acuerdo con Estados Unidos, régimen de Venezuela dice que quiere aumentar su producción petrolera en 2026

Encargados del régimen venezolano - Foto: EFE
Casa Blanca

"No es una alianza entre el chavismo y EE. UU., esto es Washington dando las instrucciones en inglés y Delcy (Rodríguez) acatándolas en español": politólogo Walter Molina

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre