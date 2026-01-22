Este es el helicóptero Apache AH-64, la máquina de guerra que EE.UU. exhibe como una de las más letales del mundo

Estados Unidos ostenta uno de los helicópteros más famosos del mundo, y a través de su red social X, la cuenta de U.S. Central Comand, escribió que su reputación se ha “forjado” gracias a que ha participado en los ataques “más avanzados” del mundo.

VEA TAMBIÉN Gobierno reactivó la central nuclear más grande del mundo y la apagaron al día siguiente por una alarma inesperada o

Se trata del Boeing AH-64 Apache, un helicóptero de ataque bimotor, robusto y avanzado, desarrollado por Hughes Helicopters, ahora (Boeing) para el Ejército de Estados Unidos.

Su primer vuelo se realizó en 1975, y entró a servicio en 1984 para reemplazar al Bell AH-1 Cobra. Con el paso del tiempo se ha destacado por su capacidad día/noche, y ha sido probado en misiones importantes.

Sus operaciones más destacadas ocurrieron en la Operación Tormenta del Desierto, en medio de la Guerra del Golfo, en la que durante las 100 horas de combate terrestre, 277 helicópteros Apache participaron y destruyeron aproximadamente 500 tanques y vehículos blindados iraquíes.

Asimismo, en su historial se incluye la operación de Panamá en 1989, Balcanes 1990, Irak y Afganistán en el año 2.000 y la lucha contra el EI en 2014. Resalta de esa manera su importante rol en los conflictos globales.

VEA TAMBIÉN La NASA halla la mayor reserva de oro del universo y expertos aseguran que "podríamos ser todos millonarios" o

No obstante, su relevancia en el mundo militar se debe a que, con el paso del tiempo, el helicóptero ha recibido actualizaciones en su sistema de detección. En su seguimiento de objetivos y control de disparos (FCR) AN/APG-78 Lonbow, de igual manera, tiene un interferómetro de frecuencia de radar (RFI), alojado sobre su motor principal.

Con actualizaciones, las capacidades que más resaltan al Boeing AH-64 Apache, incluyen:

Un diseño de cabina biplaza en tándem, construido para r esistir fuego enemigo y operar en todo tiempo, día y noche.

y operar en todo tiempo, día y noche. Su armamento contiene un cañón M230 de 30mm , cohetes y misiles AGM-114 Hellfire.

, cohetes y misiles AGM-114 Hellfire. Cuenta con una velocidad máxima de ascenso de 853+ metros por minuto y una velocidad de vuelo de nivel máximo de 279+ km/h.

Finalmente, con estas atribuciones el Comando Central de los Estados Unidos resaltó que su maquina militar “Apache proporciona a las fuerzas del CENTCOM protección y potencia de fuego cruciales cuando y donde sea necesario”.