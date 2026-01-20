NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
Mundial 2026

Alemania estaría evaluando un posible boicot contra el Mundial de 2026 ante las amenazas de Trump de apoderarse de Groenlandia

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Copa del Mundial de 2026 | Foto: AFP
Según una encuesta del instituto Insa para Bild realizada el jueves y el viernes a 1.000 personas, casi la mitad de los alemanes (47%) aprobaría un boicot al Mundial en caso de anexión efectiva de Groenlandia por parte de Washington.

A tan solo meses de que se dé el evento deportivo más importante del mundo, parece que una federación estaría mirando la posibilidad de boicotear el Mundial de 2026 que tendrá tres países sedes, entre ellas Estados Unidos.

Según ha indicado el gobierno alemán, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) junto con la FIFA estaría mirando la posibilidad con total "autonomía" si boicotean o no el Mundial organizado en su mayor parte en Estados Unidos dentro de seis meses tras las amenazas de Donald Trump.

El presidente estadounidense ha amenazado, en reiteradas ocasiones, con apoderarse de Groenlandia y también ha hablado de aumentar los aranceles contra los estados europeos que se oponen a su plan de ocupar la isla.

"Esta evaluación corresponde por tanto a las federaciones implicadas, en este caso la DFB y la FIFA. El gobierno federal acatará esta valoración", señaló la secretaria de Estado de Deportes, Christiane Schenderlein.

Sobre un posible boitcot, Schenderlein, miembro de la CDU, el partido conservador del canciller Friedrich Merz, agregó que el gobierno federal "respeta la autonomía del deporte" y explicó que las decisiones relativas a la participación "en grandes eventos deportivos o a su boicot competen exclusivamente a las federaciones deportivas responsables, y no al mundo político".

o

En Alemania, gran nación futbolística, se han alzado en los últimos días las primeras voces que evocan un boicot, e incluso una anulación, del Mundial en respuesta a las amenazas del magnate republicano.

"Si Donald Trump lleva a cabo sus amenazas sobre Groenlandia y desencadena una guerra comercial con la UE, me cuesta imaginar que países europeos participen en la Copa del Mundo", declaró el influyente diputado Roderich Kiesewetter el martes al diario Augsburger Allgemeine.

Otro diputado de la CDU, Jürgen Hardt, portavoz de su grupo en política exterior, mencionó al diario Bild una "cancelación del torneo" como un "último recurso para hacer entrar en razón al presidente Trump".

Reclamando una "respuesta unida" de Europa, el diputado socialdemócrata (SPD) Sebastian Roloff mencionó al diario económico Handelsblatt la opción de "considerar renunciar a la participación en la Copa del Mundo".

Sin embargo, las encuestas también muestran que más de una tercera parte (35%) seguiría oponiéndose al boitcot.

Esto sería un gran golpe de una selección con mucha historia en cuanto a citas mundialistas, ya que Alemania ha sido cuatro veces campeona del mundo y no ha faltado a un Mundial desde la inmediata posguerra (1950).

Por su parte, Donald Trump muestra una gran cercanía con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien le entregó un recién creado Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo del Mundial en diciembre.

