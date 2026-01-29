NTN24
Jueves, 29 de enero de 2026
Jueves, 29 de enero de 2026
Casa Blanca

"No es una alianza entre el chavismo y EE. UU., esto es Washington dando las instrucciones en inglés y Delcy (Rodríguez) acatándolas en español": politólogo Walter Molina

enero 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La relación entre Estados Unidos y Venezuela atraviesa un punto de máxima tensión histórica tras una serie de eventos militares y políticos sin precedentes ocurridos a inicios del año en curso.

Walter Molina Galdi, politólogo venezolano, habló en La Tarde de NTN24 sobre su reciente artículo el cual lleva por título: ‘Marco Rubio y la arquitectura de la transición venezolana, por Walter Molina’.

o

Sobre ello, el entrevistado sostuvo: “Rubio conoce muy bien la estructura criminal del régimen... Delcy Rodríguez es la tirana interina de Venezuela”.

En cuanto a las estrategias de la Casa Blanca para conseguir la transición democrática en el país caribeño, Galdi subrayó: “El chavismo solo está agachando la cabeza ante Washington”.

o

“Esto no es una alianza entre el chavismo y Estados Unidos, es una cooperación, pero vertical; esto es Washington dando las instrucciones en inglés y Delcy (Rodríguez) acatándolas y llevándolas a cabo en español”, acotó.

Asimismo, referente a Diosdado Cabello, solicitado por la justica de la unión americana, el politólogo indicó: “Si Diosdado es un obstáculo para Estados Unidos, Trump lo solucionará”.

o

La relación entre Estados Unidos y Venezuela atraviesa un punto de máxima tensión histórica tras una serie de eventos militares y políticos sin precedentes ocurridos a inicios del año en curso.

El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses lanzaron la "Operación Determinación Absoluta", incursión militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Tras la captura de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura venezolana ordenó a Delcy Rodríguez asumir como jefe encargada del régimen por un periodo inicial de 90 días.

Temas relacionados:

Casa Blanca

Washington

Miraflores

Donald Trump

Delcy Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No es una alianza entre el chavismo y EE. UU., esto es Washington dando las instrucciones en inglés y Delcy (Rodríguez) acatándolas en español": politólogo Walter Molina

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Así como lo anticipé con Venezuela, lo digo con Cuba: los días del régimen cubano están contados": congresista Carlos Giménez

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan los pasos a seguir en Venezuela anunciados por EE. UU. tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan seguros se sienten los venezolanos de regresar pronto a su país?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Foto: Captura transmisión rueda de prensa presidencial en México/ Claudia Sheinbaum - Foto EFE
Sismo en México

"Uy, está temblando": así quedó captada en vivo la reacción de la presidente Claudia Sheinbaum en medio de terremoto de 6,5 que sacudió a México

Trump amenaza con enviar militares para poner fin a las protestas contra el ICE en Mineápolis - AFP
Estados Unidos

Trump amenaza con enviar militares para poner fin a las protestas contra el ICE en Mineápolis

La presidente Claudia Sheinbaum tras ser desalojada por el temblor. (EFE y Sismológico de México)
Sismo en México

Fuerte sismo de magnitud 6,5 sacude a Ciudad de México y al sur del país: presidente Sheinbaum da parte tras sobrevuelo de helicópteros

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Más noticias

Ver más
Foto: Captura transmisión rueda de prensa presidencial en México/ Claudia Sheinbaum - Foto EFE
Sismo en México

"Uy, está temblando": así quedó captada en vivo la reacción de la presidente Claudia Sheinbaum en medio de terremoto de 6,5 que sacudió a México

Trump amenaza con enviar militares para poner fin a las protestas contra el ICE en Mineápolis - AFP
Estados Unidos

Trump amenaza con enviar militares para poner fin a las protestas contra el ICE en Mineápolis

La presidente Claudia Sheinbaum tras ser desalojada por el temblor. (EFE y Sismológico de México)
Sismo en México

Fuerte sismo de magnitud 6,5 sacude a Ciudad de México y al sur del país: presidente Sheinbaum da parte tras sobrevuelo de helicópteros

J Balvin y Residente | Foto: AFP
J Balvin

J Balvin y Residente explotan las redes al publicar foto de reconciliación: “Al final, siempre la razón la tiene el tiempo”

Aerolínea Satena / FOTO: EFE
Colombia

Un congresista colombiano iba en el avión de Satena que se desapareció, según confirmó su equipo de trabajo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump promete una inversión de 100 mil millones de dólares en Venezuela para reconstruir la "deteriorada" industria petrolera y se reúne con jefes petroleros en la Casa Blanca

Foto Canva
OMS

La OMS clasifica a ciertos alimentos en la misma categoría de riesgo que los cigarrillos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre