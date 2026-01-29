"No es una alianza entre el chavismo y EE. UU., esto es Washington dando las instrucciones en inglés y Delcy (Rodríguez) acatándolas en español": politólogo Walter Molina

Walter Molina Galdi, politólogo venezolano, habló en La Tarde de NTN24 sobre su reciente artículo el cual lleva por título: ‘Marco Rubio y la arquitectura de la transición venezolana, por Walter Molina’.

VEA TAMBIÉN Expertos analizan los pasos a seguir en Venezuela anunciados por EE. UU. tras la captura de Nicolás Maduro o

Sobre ello, el entrevistado sostuvo: “Rubio conoce muy bien la estructura criminal del régimen... Delcy Rodríguez es la tirana interina de Venezuela”.

En cuanto a las estrategias de la Casa Blanca para conseguir la transición democrática en el país caribeño, Galdi subrayó: “El chavismo solo está agachando la cabeza ante Washington”.

“Esto no es una alianza entre el chavismo y Estados Unidos, es una cooperación, pero vertical; esto es Washington dando las instrucciones en inglés y Delcy (Rodríguez) acatándolas y llevándolas a cabo en español”, acotó.

Asimismo, referente a Diosdado Cabello, solicitado por la justica de la unión americana, el politólogo indicó: “Si Diosdado es un obstáculo para Estados Unidos, Trump lo solucionará”.

La relación entre Estados Unidos y Venezuela atraviesa un punto de máxima tensión histórica tras una serie de eventos militares y políticos sin precedentes ocurridos a inicios del año en curso.

El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses lanzaron la "Operación Determinación Absoluta", incursión militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Tras la captura de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura venezolana ordenó a Delcy Rodríguez asumir como jefe encargada del régimen por un periodo inicial de 90 días.