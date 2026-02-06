"A más tardar el viernes están todos sueltos": Jorge Rodríguez prometió excarcelaciones a familiares de presos políticos en Caracas

El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, se reunió este viernes con familiares de presos políticos en un sitio de reclusión en Caracas y les prometió su excarcelación a más tardar en una semana.

"A más tardar el viernes están todos sueltos", prometió Rodríguez frente a la sede de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como zona 7, en un momento captado en un video al que tuvo acceso la AFP.

El encuentro ocurre un día después de la aprobación en primera discusión en el Parlamento de una ley de amnistía que busca liberar a personas detenidas por motivos políticos, en un contexto marcado por centenares de familias que aún esperan la excarcelación de sus seres queridos.

En dicho debate, Jorge Rodríguez pidió perdón a los presos políticos encarcelados en las casi tres décadas de gobiernos chavistas durante el debate de una ley de amnistía propuesta por el gobierno interino.

"Pedimos perdón y tenemos que perdonar también", dijo el hermano de Delcy Rodríguez, tras sostener una fotografía del fallecido presidente Hugo Chávez con un crucifijo en mano. "Pedimos perdón porque, lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos".

La Asamblea Nacional del régimen venezolano aprobó por unanimidad la primera discusión del proyecto de ley de amnistía, solicitada por Delcy Rodríguez, que abarca a los acusados por "traición a la patria", "terrorismo" e "instigación al odio" en 27 años de chavismo.