Embajadas de Europa y América Latina activan planes de evacuación ante la crisis y la presión de Estados Unidos en Cuba

Embajadas y compañías internacionales con presencia en Cuba están reevaluando sus planes de contingencia y posibles evacuaciones, ante el aumento de la presión de Estados Unidos sobre la isla luego de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero.

Esto después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará una orden ejecutiva mediante la cual anuncia la declaración de un "estado de emergencia" en relación a la "amenaza excepcional" que representa el régimen de Cuba para la seguridad nacional de su país.

En ese contexto, sedes diplomáticas y empresariales extranjeras mantienen su preocupación ante la creciente incertidumbre geopolítica en el Caribe, de igual manera, ante una eventual posibilidad de que Estados Unidos pudiese estar preparando una intervención militar en Cuba, según declaraciones confirmadas por la agencia de noticias EFE.

El caso que más se resalta en el sector privado es el de la multinacional británica Unilever, que ha evacuado ya a las familias de sus trabajadores extranjeros en la isla. “Es nuestra responsabilidad revisar los planes y preparar escenarios”, dijo una diplomática a la agencia de noticias.

Asimismo, no solo permanecen la incertidumbre por posibles intervenciones militar, sino también porque el país está pasando por una grave crisis humanitaria, algunas embajadas se están abasteciendo para poder soportar largos períodos sin corriente eléctrica, combustibles y agua.

Ante el deterioro del país, firmas internacionales aseguran contar con reservas de carburantes para sus operaciones manufactureras, pero advierten que si se cortan definitivamente los envíos desde Venezuela y México mantener la producción será “insostenible”.

Cabe recalcar que el régimen cubano ha alcanzado niveles críticos, de acuerdo con los datos de la consultora Kpler difundidos por Financial Times, la isla cuenta con reservas de petróleo suficientes para apenas 15 o 20 días.

Puesto que en lo que va del 2026, Cuba solo ha recibido 84.900 barriles de petróleo debido a una única entrega mexicana realizada el 9 de enero, lo que representa aproximadamente 3.000 barriles diarios, una cifra menor al promedio de 37.000 barriles diarios aportador por todos los proveedores en el año pasado.

En ese orden de ideas, el panorama petrolero para la isla es incierto, especial conforme al reciente decreto de Trump, en el que advirtió que Estados Unidos “podría” imponer aranceles sin precisar el monto a los países que comercialicen petróleo con Cuba.

Finalmente, la respuesta del dictador Miguel Díaz-Canel ante el deterioro de Cuba ha sido que “la crudeza de estos tiempos y la brutalidad de las amenazas contra Cuba no nos detendrán”.