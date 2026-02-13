NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
Donald Trump

"Trump no fue allí por nostalgia, fue a reforzar que EEUU está dispuesto a actuar contra amenazas": Fernando Vaccotti sobre encuentro del presidente con militares que capturaron a Maduro

febrero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
De acuerdo con información difundida por la Casa Blanca, Trump visitará la base militar de Fort Bragg (recientemente renombrada Fort Liberty), en Carolina del Norte.

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump se reúne este viernes 13 de febrero con los militares de élite que llevaron a cabo la captura de Nicolás Maduro.

o

De acuerdo con información difundida por la Casa Blanca, Trump visitará la base militar de Fort Bragg (recientemente renombrada Fort Liberty), en Carolina del Norte.

Allí, el gobernante norteamericano se reunirá y brindará unas palabras de honor para los miembros de la Fuerza Delta (Delta Force), el grupo de operaciones especiales que lideró la extracción en Caracas.

Sobre este tema, Fernando Vacocotti, analista de inteligencia y geopolítica internacional, habló en NTN24.

o

“Esta visita representa un fuerte respaldo del Gobierno de Estados Unidos hacia sus fuerzas militares. No es solo un gesto ceremonial es un símbolo del músculo militar de Estados Unidos”, indicó el entrevistado.

“Esto es un mensaje estratégico, simboliza el poder militar de Estados Unidos, es la casa histórica de la fuerza élite del ejército, Trump no fue allí por nostalgia, fue a reforzar por un concepto, Estados Unidos está dispuesto a actuar contra amenazas estratégicas, incluso fuera de su territorio”, adicionó.

La captura del tirano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ocurrió la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando fuerzas de EE .UU. irrumpieron en un complejo de alta seguridad en Caracas.

o

Actualmente, Maduro se encuentra bajo custodia en Estados Unidos enfrentando cargos federales por narcoterrorismo en Nueva York.

Durante la operación, el gobierno Trump habría utilizado un dispositivo tecnológico apodado el "descombobulador" para inhabilitar los sistemas de defensa y comunicación de la milicia controlada por el régimen.

