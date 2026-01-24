Tras caída de Maduro y un acuerdo con Estados Unidos, régimen de Venezuela dice que quiere aumentar su producción petrolera en 2026

El régimen de Venezuela, a través de la estatal petrolera PDVSA, dijo que quiere aumentar la producción de petróleo en un 18 por ciento en 2026 con las reformas que buscan abrir el sector a los inversores privados tras la captura de Nicolás Maduro.

“Teníamos una ley... que no estaba actualizada con lo que necesitábamos como industria”, dijo Héctor Obregón, presidente de PDVSA, subrayando que el objetivo para 2026 "es crecer al menos un 18 por ciento".

VEA TAMBIÉN Trump aseguró en el Foro Económico de Davos que Venezuela "hará más dinero en los seis próximos meses que el que hizo en los últimos 20 años" o

El jueves fue adoptada en primera lectura una ley de la nueva cabeza del régimen chavista, Delcy Rodríguez, la cual fue redactada bajo presión de Estados Unidos después la captura de Maduro el 3 de enero durante una operación de las fuerzas especiales estadounidenses.

En caso de aprobarse el proyecto de ley, se revertiría décadas de controles estatales sobre el sector petrolero en el país latinoamericano, que fueron endurecidos por Hugo Chávez a mediados de la década de 2000.

Tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Estados Unidos ha tomado una importante participación en el sector petrolero de Venezuela.

Desde el Foro Económico Mundial Davos, el presidente Trump dijo que "Venezuela hará más dinero (con el petróleo) en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados".

En su discurso, el mandatario republicano afirmó que a Venezuela le irá "fantásticamente bien" y mencionó la cantidad de petróleo de alta calidad que, según adelantó, Venezuela le entregará a Estados Unidos.

"Los estamos ayudando, y repartiremos esos 50 millones de barriles con ellos. Harán más dinero del que han hecho en mucho tiempo", dijo Trump, y agradeció "la gran cooperación" con el régimen chavista que ahora dirige Rodríguez.