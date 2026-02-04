NTN24
Miércoles, 04 de febrero de 2026
Miércoles, 04 de febrero de 2026
José Raúl Mulino

El presidente de Panamá responde ante la advertencia de China por la suspensión de contratos en los puertos

febrero 4, 2026
Por: Natalya Baquero González
José Raúl Mulino, presidente de Panamá y puerto Balboa - Fotos: AFP
José Raúl Mulino, presidente de Panamá y puerto Balboa - Fotos: AFP
El mandatario panameño respondió con contundencia a la nación asiática y mencionó que en su país se respetan las decisiones judiciales.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó este miércoles su rechazo al más reciente pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao luego de que esta arremetiera contra la decisión tomada la semana pasada por parte de un tribunal panameño que anuló el contrato de CK Hutchison 0001.HK.

“Rechazó enérgicamente el pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de HK y Macao por razón del fallo de la CSJ sobre el contrato portuario”, expresó el mandatario por medio de su cuenta de X.

Para Mulino, “Panamá es un Estado de Derecho” que respeta y acoge “las decisiones del Órgano Judicial”, y afirmó que el tribunal es una institución “independiente del Gobierno Central”.

Asimismo, el presidente de la nación centroamericana indicó que “la Cancillería” será la cartera encargada de adelantar las “decisiones correspondientes” ante esta situación.

El pronunciamiento de José Raúl Mulino se da luego de que la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao de China cuestionara el fallo emitido la semana pasada por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, la cual anuló los contratos que Panama Ports Company, una filial de CK Hutchison, tenía desde 1990 para operar los puertos de Balboa y Cristóbal por “violaciones constitucionales y preocupación de interés público”.

El fallo fue calificado desde China como “absurdo desde el punto legal, tiene fallas en la lógica y es extremadamente ridículo”.

“China cuenta con los medios y herramientas suficientes, así como con la fuerza y la capacidad necesarias para defender un orden económico y comercial internacional justo y equitativo (…) Insisten en hacer las cosas a su manera (…) ¡sin duda pagarán un alto precio tanto política como económicamente!”, fueron parte de las palabras del oficio emitido por la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao de China las cuales le despertaron el rechazo de Mulino.

