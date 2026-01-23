NTN24
Viernes, 23 de enero de 2026
Represión en Venezuela

"Lo que está haciendo Delcy Rodríguez es tratar de cambiar los rostros, pero teniendo las mismas tácticas represivas”: militar venezolano en retiro

enero 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
José Antonio Colina, militar retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, habló con NTN24 sobre los nombramientos que ha hecho Delcy Rodríguez dentro de las fuerzas militares.

En medio de la transición democrática de Venezuela, en la cual la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha insistido en la desmantelación de la represión, la nueva cabeza del régimen chavista, Delcy Rodríguez, parece estar premiando a agentes de la policía acusados de violación de derechos humanos con altos cargos dentro de las fuerzas militares de esta nación.

Respecto a este tema, El Informativo de NTN24 habló con el militar retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de Veppex, Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos, José Antonio Colina.

Para Colina, lo que está haciendo Delcy Rodríguez es “tratar de cambiar los rostros, pero teniendo las mismas tácticas represivas”, que se han usado históricamente desde este régimen.

El militar retirado aseveró: “Delcy Rodríguez trata de decirle a los Estados Unidos que está cumpliendo las especificaciones que le están dando, pero básicamente lo que busca es colocar a sus propios esbirros para que puedan cumplir sus órdenes directas y de esta manera ella garantizar depender del todo de Diosdado Cabello en cuanto a poder militar y policial se refiere”.

De acuerdo con el invitado, estos cambios que ha ido realizando la nueva cabeza del régimen tienen como finalidad “poder ocultar cualquier vestigio de violación a los derechos humanos que pueda haber a los derechos humanos de ahora en adelante y que no va a hacer molestar a los Estados Unidos, quien es quien está tutelando la transición en Venezuela”.

Para el militar retiro, actualmente el aparato represor de Venezuela se encuentra bajo el mando de “Diosdado Cabello”.

Motivo por el cual Rodríguez, quien funge como encargada del gobierno venezolano, lo que busca con estos nuevos nombramientos es “tener su cuota de influencia en este aparato”. Por medio del cual quiere tener un “control" sobre parte "de la estructura de fuerza y represión para poder esquivar el poder de Diosdado”.

