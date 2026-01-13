Secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, visita la SpaceX de Elon Musk y anuncia sorprendente alianza militar con integración de la IA

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó desde este lunes las instalaciones en Brownsville, Texas, de SpaceX, la empresa aeroespacial estadounidense fundada por el reconocido empresario Elon Musk.

En medio de su vista, Hegseth anunció una importante alianza militar del Departamento de Guerra estadounidense con la integración de la Inteligencia Artificial (IA) para varias de las redes correspondientes a ese departamento.

VEA TAMBIÉN Sobrevuelo de bombardero estadounidense B-2 a baja altitud en histórico estadio fue captado durante una transmisión deportiva o

"Nos complace anunciar la próxima empresa de modelos de IA de vanguardia que se unirá a GenAI.mill, y esa es Grok de XAI, que entrará en funcionamiento a finales de este mes", expresó Hegseth en un discurso desde SpaceX.

"Quiero dar las gracias a Elon y a su increíble equipo por acompañarnos en este proyecto. Muy pronto, contaremos con los modelos de IA líderes en el mundo en todas las redes clasificadas y no clasificadas de nuestro departamento. Era algo que se necesitaba desde hace mucho tiempo", agregó el secretario.

En su pronunciamiento, Hegseth estuvo acompañado del magnate Musk, el hombre más adinerado del mundo según la revista Forbes, junto a un cartel que decía en inglés "El arsenal de la libertad".

VEA TAMBIÉN Empresa de reconocido magnate, que no es Elon Musk, llevó al espacio por primera vez a una persona con paraplejia o

"Para avanzar en este sentido, bajo mi dirección, estamos ejecutando una estrategia de aceleración de la IA que ampliará nuestro liderazgo en IA militar establecido durante el primer mandato del presidente Trump", adelantó Hegseth.

"Esta estrategia dará rienda suelta a la experimentación, eliminará las barreras burocráticas, se centrará en las inversiones y demostrará el enfoque de ejecución necesario para garantizar nuestro liderazgo en IA militar y que esta sea cada vez más dominante en el futuro", precisó.

La administración Trump, cabe resaltar, ha mostrado su interés por hacer parte de varios proyectos tecnológicos que en algunas ocasiones benefician también a sus fuerzas militares.

La familia Trump, entretanto, está próxima a estrenar el T1, un nuevo celular de la empresa Trump Mobile, operador móvil virtual y marca de telecomunicaciones lanzado por la Organización Trump en 2025. El celular contará con llamadas gratuitas para militares y sus familias en el extranjero.

El lanzamiento del smartphone de color dorado, programado para finales del año pasado, fue pospuesto para el 2026 y su valor comercial será de 499 dólares, según ha informado la compañía.

VEA TAMBIÉN Elon Musk dice que apoya idea de que Marco Rubio sea presidente de Venezuela y cambia su foto de perfil en X o

Aunque Musk, por su parte, ha tenido algunos impases con el presidente Donald Trump luego de que se conociera que no trabajarían más el año pasado, el magnate ha mostrado su apoyo a varias iniciativas del Gobierno, incluida la captura de Nicolás Maduro.