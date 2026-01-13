NTN24
Martes, 13 de enero de 2026
Pete Hegseth

Secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, visita la SpaceX de Elon Musk y anuncia sorprendente alianza militar con integración de la IA

enero 13, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Pete Hegseth/ Elon Musk - Fotos AFP
Musk ha mostrado recientemente su apoyo a varias iniciativas del Gobierno Trump, incluida la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó desde este lunes las instalaciones en Brownsville, Texas, de SpaceX, la empresa aeroespacial estadounidense fundada por el reconocido empresario Elon Musk.

En medio de su vista, Hegseth anunció una importante alianza militar del Departamento de Guerra estadounidense con la integración de la Inteligencia Artificial (IA) para varias de las redes correspondientes a ese departamento.

"Nos complace anunciar la próxima empresa de modelos de IA de vanguardia que se unirá a GenAI.mill, y esa es Grok de XAI, que entrará en funcionamiento a finales de este mes", expresó Hegseth en un discurso desde SpaceX.

"Quiero dar las gracias a Elon y a su increíble equipo por acompañarnos en este proyecto. Muy pronto, contaremos con los modelos de IA líderes en el mundo en todas las redes clasificadas y no clasificadas de nuestro departamento. Era algo que se necesitaba desde hace mucho tiempo", agregó el secretario.

En su pronunciamiento, Hegseth estuvo acompañado del magnate Musk, el hombre más adinerado del mundo según la revista Forbes, junto a un cartel que decía en inglés "El arsenal de la libertad".

"Para avanzar en este sentido, bajo mi dirección, estamos ejecutando una estrategia de aceleración de la IA que ampliará nuestro liderazgo en IA militar establecido durante el primer mandato del presidente Trump", adelantó Hegseth.

"Esta estrategia dará rienda suelta a la experimentación, eliminará las barreras burocráticas, se centrará en las inversiones y demostrará el enfoque de ejecución necesario para garantizar nuestro liderazgo en IA militar y que esta sea cada vez más dominante en el futuro", precisó.

La administración Trump, cabe resaltar, ha mostrado su interés por hacer parte de varios proyectos tecnológicos que en algunas ocasiones benefician también a sus fuerzas militares.

La familia Trump, entretanto, está próxima a estrenar el T1, un nuevo celular de la empresa Trump Mobile, operador móvil virtual y marca de telecomunicaciones lanzado por la Organización Trump en 2025. El celular contará con llamadas gratuitas para militares y sus familias en el extranjero.

El lanzamiento del smartphone de color dorado, programado para finales del año pasado, fue pospuesto para el 2026 y su valor comercial será de 499 dólares, según ha informado la compañía.

Aunque Musk, por su parte, ha tenido algunos impases con el presidente Donald Trump luego de que se conociera que no trabajarían más el año pasado, el magnate ha mostrado su apoyo a varias iniciativas del Gobierno, incluida la captura de Nicolás Maduro.

El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

