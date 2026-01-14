NTN24
Maduro capturado

Trump informó que sostuvo una larga conversación con Delcy Rodríguez y aseguró que "trabajamos muy bien con ella"

enero 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez y Donald Trump. (EFE)
El mandatario republicano se refirió a la llamada telefónica durante un encuentro con la prensa en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sostuvo una “larga conversación” con la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien describió como “fantástica” y dijo que su Administración se está llevando muy bien con Caracas.

“Conozco la número uno, acabamos de tener una gran conversación hoy, y ella es una persona fantástica. Quiero decir, es alguien con quien hemos trabajado muy bien. Marco Rubio está lidiando con eso, yo me ocupé de ello esta mañana. Tuvimos una llamada, una llamada larga. Hablamos de muchas cosas y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela”, expresó Trump durante un encuentro con la prensa en la Casa Blanca este miércoles 14 de enero.

Más tarde, el mandatario republicano se refirió mediante su cuenta de Truth Social a la conversación y añadió que se están “haciendo enormes progresos, ya que ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse”.

“Esta mañana tuve una muy buena llamada con el presidente interino de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos haciendo enormes progresos, ya que ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse. Se discutieron muchos temas, incluyendo petróleo, minerales, comercio y, por supuesto, seguridad nacional. Esta asociación entre los Estados Unidos de América y Venezuela será espectacular PARA TODOS. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!”, escribió.

Por su parte, la ahora cabeza del régimen chavista dijo en X que hablaron sobre una agenda de trabajo bilateral en beneficio de ambos países: “Sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el Presidente de los EEUU, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos”.

o

Rodríguez, quien fungía como vicepresidente del régimen chavista, asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero durante una operación militar estadounidense.

El presidente Trump dijo después de la captura del dictador que Estados Unidos se hará “cargo” del país y sostuvo que un grupo de funcionarios estadounidenses ayudará a supervisar la participación de Estados Unidos en Venezuela.

Sobre Rodríguez, Trump había asegurado que podría pagar un precio “mayor que el de Maduro” si “no hace lo correcto”.

Según la Administración republicana, Washington tiene un plan de tres fases para Venezuela tras el arresto de Maduro.

o

Así lo confirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, quien dijo que se buscará estabilizar, recuperar y llevar a una transición al país sudamericano.

Recientemente, Rodríguez respondió Trump luego de que éste compartiera una imagen manipulada de Wikipedia en la que aparecía como presidente interino de Venezuela.

La encargada del régimen dijo que “hay un gobierno que manda en Venezuela, que hay una presidenta encargada y que hay un presidente rehén en Estados Unidos”.

