"Esto no puedo ser algo de beneficios con presos políticos de primera; aquí tienen que salir todos": Lester Toledo, dirigente político venezolano en el exilio

Este jueves, la DEA confirmó oficialmente la captura de Nicolás Maduro, marcando con la palabra "capturado" el póster de recompensa que ofrecía 50 millones de dólares por el líder del régimen venezolano.

Para hablar sobre este tema y las excarcelaciones de presos políticos, Lester Toledo, dirigente político venezolano en el exilio, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Toledo comentó que por la captura de Maduro hay que “agradecer al presidente Trump que tuvo determinación, la claridad estratégica y la visión de ejecutar la noche 3 de enero una operación que fue ejecutar una orden de captura de un tribunal americano para un delincuente internacional como Nicolás Maduro”.

“Pero se ejecutó más que eso, fue el principio del fin de 26 años de oscuridad de una dictadura que tenemos años diciendo que el primer paso para democratizar a nuestro país pasaba precisamente con la salida del dictador”, añadió.

Además, explicó que “los venezolanos no podíamos solos, hicimos todo” y “decíamos que un régimen que se quedó por la fuerza solo sale con el uso de la fuerza, algunos nos llamaban radicales”.

“Hoy estamos viendo después de 26 años de oscuridad esa luz al final del túnel, que esperamos que esta tarde, vean esa luz de libertad cientos presos en mi país”, agregó.

El dirigente político en el exilio aseveró sobre las excarcelaciones que: “Esto no puedo ser algo aleatorio, de beneficios con presos políticos de primera. Aquí tienen que salir todos”.

“Maduro ya forma parte de pasado (…) lo peor ya pasó, que es la salida del dictador”, agregó sobre la transición democrática en el país.