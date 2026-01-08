NTN24
Jueves, 08 de enero de 2026
Jueves, 08 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

"Esto no puedo ser algo de beneficios con presos políticos de primera; aquí tienen que salir todos": Lester Toledo, dirigente político venezolano en el exilio

enero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Lester Toledo habló sobre la actualización del afiche de captura de Maduro y la excarcelación de los presos políticos en Venezuela.

Este jueves, la DEA confirmó oficialmente la captura de Nicolás Maduro, marcando con la palabra "capturado" el póster de recompensa que ofrecía 50 millones de dólares por el líder del régimen venezolano.

Para hablar sobre este tema y las excarcelaciones de presos políticos, Lester Toledo, dirigente político venezolano en el exilio, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Toledo comentó que por la captura de Maduro hay que “agradecer al presidente Trump que tuvo determinación, la claridad estratégica y la visión de ejecutar la noche 3 de enero una operación que fue ejecutar una orden de captura de un tribunal americano para un delincuente internacional como Nicolás Maduro”.

o

“Pero se ejecutó más que eso, fue el principio del fin de 26 años de oscuridad de una dictadura que tenemos años diciendo que el primer paso para democratizar a nuestro país pasaba precisamente con la salida del dictador”, añadió.

Además, explicó que “los venezolanos no podíamos solos, hicimos todo” y “decíamos que un régimen que se quedó por la fuerza solo sale con el uso de la fuerza, algunos nos llamaban radicales”.

“Hoy estamos viendo después de 26 años de oscuridad esa luz al final del túnel, que esperamos que esta tarde, vean esa luz de libertad cientos presos en mi país”, agregó.

El dirigente político en el exilio aseveró sobre las excarcelaciones que: “Esto no puedo ser algo aleatorio, de beneficios con presos políticos de primera. Aquí tienen que salir todos”.

“Maduro ya forma parte de pasado (…) lo peor ya pasó, que es la salida del dictador”, agregó sobre la transición democrática en el país.

Temas relacionados:

Excarcelaciones en Venezuela

Presos políticos en Venezuela

Régimen venezolano

Cae Maduro en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen del dictador Maduro era ilegal por el fraude electoral de 2024": expertos en derecho internacional explican la legalidad de la intervención de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Esto no puedo ser algo de beneficios con presos políticos de primera; aquí tienen que salir todos": Lester Toledo, dirigente político venezolano en el exilio

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Exsenador español dice cuánto podría tardar plan de EE. UU. en Venezuela y cuestiona postura del presidente Sánchez sobre apoyo a la transición a la democracia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No fue una invasión de Venezuela, fue una operación quirúrgica para extraer a alguien que estaba usurpando los poderes públicos”: Antonio Ledezma

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No hemos visto ninguna liberación de militares y funcionarios de policía": desgarrador testimonio de madre cuyos dos hijos se encuentran presos por el régimen desde hace cinco años

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Carteles en los que activistas piden la liberación de los presos políticos en Venezuela / El Helicoide - Fotos: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Presidente de Foro Penal sobre excarcelación de presos políticos en Venezuela: "Es un primer paso, lo que se quiere es la liberación de todos y el desmantelamiento de los centros de represión"

Marco Rubio/ Rick Scott - Fotos AFP
Rick Scott

Senador Scott revela detalles inéditos a NTN24 sobre reunión informativa de Marco Rubio acerca del plan de transición que EE. UU. tiene para Venezuela

Nicolás Maduro bajo las autoridades estadounidenses - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“No fue una invasión de Venezuela, fue una operación quirúrgica para extraer a alguien que estaba usurpando los poderes públicos”: Antonio Ledezma

María Alexandra Gómez (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"Fue un alivio ver que alguien (Maduro) que ha hecho tanto daño finalmente enfrentará a la justicia": esposa de gendarme argentino secuestrado por el régimen venezolano

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro (AFP)
Gustavo Petro

Gobierno de Colombia confirma que Petro se reunirá con Delcy Rodríguez en la Casa de Nariño

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Qué pistas da Trump sobre futuro de Venezuela tras captura de Maduro con revelación de personas que estarán "a cargo" del país?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Trump: "En Venezuela no hay nadie que vaya a asumir, tienen una vicepresidente nombrada por Maduro que ya conversó con Marco Rubio"

Piden libertad de todos los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Excarcelaciones

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Qué pistas da Trump sobre futuro de Venezuela tras captura de Maduro con revelación de personas que estarán "a cargo" del país?

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras - Foto: AFP
Nasry Asfura

Presidente electo de Honduras Nasry Asfura restituirá el tratado de extradición con Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Trump: "En Venezuela no hay nadie que vaya a asumir, tienen una vicepresidente nombrada por Maduro que ya conversó con Marco Rubio"

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz muestra una nueva faceta y se lanza como solista con la canción ‘La Promesa’ con la que busca inspirar a los jóvenes en Colombia

Piden libertad de todos los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Excarcelaciones

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Trump anuncia tras llamada con Petro que se reunirán en la Casa Blanca en un futuro próximo: "Están haciendo los arreglos necesarios"

Michael Mejía, ganador del Lamborghini de Shakira / FOTO: captura de pantalla - Instagram: @shakira
Shakira

Reaparece ganador del lamborghini de Shakira tras un año de recibir el premio: "Tu carrito lo vendí y está en África"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre