La Selección Colombia confirma partidos amistosos con potencias europeas para preparar el Mundial de 2026

La Selección Colombia regresará a un Mundial de fútbol después de ocho años tras su clasificación al de 2026 que se disputará a partir del 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo sueñan con hacer una destacada cita orbital y desde ya piensan en disputar los ocho encuentros que necesitaría un equipo hasta llegar a la gran final

Es por eso que este jueves se confirmaron los dos encuentros amistosos que tendrá la selección cafetera en la doble jornada de marzo como preparatorios para la cita orbital de este año.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que la selección cafetera se medirá a Croacia y a Francia, selecciones subcampeonas de los últimos dos mundiales.

Finalmente, la FCF pudo concretar el encuentro ante Croacia pese a que ambas selecciones se pueden cruzar en la fase de dieciseisavos de final del Mundial, según determinó el sorteo del pasado 5 de diciembre.

Dicho encuentro ante los croatas será el próximo 26 de marzo en Orlando, Florida.

A su vez, el encuentro ante la selección gala se jugará tres días después, el 29 de marzo, en Landover, Maryland.

Cabe resaltar, además, que ambos encuentros servirán para que el cuerpo técnico liderado por Lorenzo pueda ir definiendo la lista de 26 jugadores que estarán convocados para el Mundial.

Se espera que la Selección Colombia concrete dos amistosos más días antes del inicio del Mundial 2026, uno de ellos sería en Bogotá, según ha manifestado el entrenador argentino.

Colombia compartirá el grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y la selección ganadora del repechaje entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

El debut de la Tricolor será el próximo 17 de junio ante Uzbekistán en Ciudad de México.