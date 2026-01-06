"Entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad" entregará el régimen de Venezuela en manos de Delcy Rodríguez a Estados Unidos, anuncia Donald Trump

El presidente Donald Trump anunció este martes que las que definió como “autoridades provisionales” de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

“Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, afirmó Trump.

VEA TAMBIÉN Juez autorizó atención médica para Maduro y su esposa mientras permanecen bajo custodia federal o

Además, indicó que solicitó a su secretario de Energía, Chris Wright, “que ejecute este plan de inmediato”.

“El petróleo se transportará en buques de almacenamiento y se transportará directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos. ¡Gracias por su atención!”, finalizó Trump su mensaje publicado en la red Truth Social.

Trump se pronunció un día después de anunciar las personas de su gobierno que dijo que “estarán a cargo” de Venezuela.

Estas personas son el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el vicepresidente JD Vance.

"Es un grupo de todos. Tienen todos los conocimientos, diferentes conocimientos, estarán a cargo (de Venezuela)”, detalló el mandatario de la unión americana.

Dichas declaraciones del presidente Trump van de la mano con las pronunciadas el pasado 3 de enero de 2026.

Ese día, tras la captura de Nicolás Maduro, en una operación realizada por fuerzas estadounidenses, Trump dijo que su gobierno asumirá de manera provisional el control de Venezuela.

VEA TAMBIÉN ¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump o

Para encabezar este proceso de transición política, Trump habló de la conformación de un equipo integrado por altos funcionarios de su administración.

Desde la Casa Blanca se dice que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance, estarían a cargo de las gestiones diplomáticas.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, supervisaría la presencia y las acciones militares en la región tras el operativo que derivó en la detención de Maduro.