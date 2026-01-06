NTN24
Martes, 06 de enero de 2026
Martes, 06 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

"Entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad" entregará el régimen de Venezuela en manos de Delcy Rodríguez a Estados Unidos, anuncia Donald Trump

enero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Trump indicó que el crudo se venderá y que él, como presidente de Estados Unidos, controlará ese dinero para que se “use en beneficio del pueblo venezolano”.

El presidente Donald Trump anunció este martes que las que definió como “autoridades provisionales” de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

“Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, afirmó Trump.

o

Además, indicó que solicitó a su secretario de Energía, Chris Wright, “que ejecute este plan de inmediato”.

“El petróleo se transportará en buques de almacenamiento y se transportará directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos. ¡Gracias por su atención!”, finalizó Trump su mensaje publicado en la red Truth Social.

Trump se pronunció un día después de anunciar las personas de su gobierno que dijo que “estarán a cargo” de Venezuela.

Estas personas son el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el vicepresidente JD Vance.

"Es un grupo de todos. Tienen todos los conocimientos, diferentes conocimientos, estarán a cargo (de Venezuela)”, detalló el mandatario de la unión americana.

Dichas declaraciones del presidente Trump van de la mano con las pronunciadas el pasado 3 de enero de 2026.

Ese día, tras la captura de Nicolás Maduro, en una operación realizada por fuerzas estadounidenses, Trump dijo que su gobierno asumirá de manera provisional el control de Venezuela.

o

Para encabezar este proceso de transición política, Trump habló de la conformación de un equipo integrado por altos funcionarios de su administración.

Desde la Casa Blanca se dice que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance, estarían a cargo de las gestiones diplomáticas.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, supervisaría la presencia y las acciones militares en la región tras el operativo que derivó en la detención de Maduro.

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

Barriles de petróleo

Petróleo en Venezuela

Petróleo

Donald Trump

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tan ilegítima es ella como Nicolás Maduro; espero que su presencia se limite a horas": Marta Lucía Ramírez sobre transición en Venezuela con Delcy Rodríguez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La estructura criminal sigue activa y operando bajo el miedo. Es el colapso de una tiranía": Orlando Moreno de Vente Venezuela sobre recientes detenciones arbitrarias del régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este es el momento y se puede perder": Dionisio Gutiérrez analiza situación que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Este es el momento y se puede perder": Dionisio Gutiérrez analiza situación que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos - Fotos AFP/EFE
Cae Maduro en Venezuela

Trump asegura que Maduro "es un tipo violento que mató a millones de personas", y que tienen "una cámara de tortura en el centro de Caracas, que están cerrando"

Embajada de EE. UU. en Caracas (Venezuela) - Foto EFE
Embajada de Estados Unidos

Departamento de Estado responde a NTN24 sobre la reapertura de la Embajada de EE. UU. en Caracas

Donald Trump | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Qué pistas da Trump sobre futuro de Venezuela tras captura de Maduro con revelación de personas que estarán "a cargo" del país?

Palacio de Miraflores

Se registran disparos en el centro de Caracas: videos muestran ráfagas al aire en el lugar

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia y Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Fotos: EFE
Embajada

Embajador de Colombia en EE. UU. envió una carta de protesta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que exige “respeto” tras declaraciones de Trump hacia Petro

Familiares de presos políticos piden su liberacióna antes de Navidad - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"Se trata de una política generalizada en contra de todos los sectores de la sociedad civil": analista sobre presos políticos en Venezuela

Foto: Captura transmisión rueda de prensa presidencial en México/ Claudia Sheinbaum - Foto EFE
Sismo en México

"Uy, está temblando": así quedó captada en vivo la reacción de la presidente Claudia Sheinbaum en medio de terremoto de 6,5 que sacudió a México

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia y Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Fotos: EFE
Embajada

Embajador de Colombia en EE. UU. envió una carta de protesta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que exige “respeto” tras declaraciones de Trump hacia Petro

Foto referencia | Canva
Tenis

Sanción histórica: un reconocido tenista fue suspendido por 20 años por estar vinculado a una red de arreglo de partidos

Entrenadores de fútbol, Davide Ancelotti y Carlo Ancelotti - Foto: EFE
Ancelotti

Hijo de Carlo Ancelotti, en su primera experiencia como técnico, fue despedido tan solo seis meses después de asumido el cargo

Familiares de presos políticos piden su liberacióna antes de Navidad - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"Se trata de una política generalizada en contra de todos los sectores de la sociedad civil": analista sobre presos políticos en Venezuela

Foto: Captura transmisión rueda de prensa presidencial en México/ Claudia Sheinbaum - Foto EFE
Sismo en México

"Uy, está temblando": así quedó captada en vivo la reacción de la presidente Claudia Sheinbaum en medio de terremoto de 6,5 que sacudió a México

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: AFP
Nicolás Maduro

Maduro se autoproclama 'Arquitecto de la Paz': así fue como sus colaboradores le entregaron el "reconocimiento"

Donald Trump | Fotos AFP
Donald Trump

¿Por qué Donald Trump tenía la mano vendada? La Casa Blanca responde y aclara el estado de salud del presidente

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre