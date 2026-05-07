El presidente Trump causa revuelo al asegurar que "no pagaría" la cifra por las que se están vendiendo las entradas para el Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró recientemente sorprendido por el alto precio de las entradas para el primer partido de su selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026, superior a los 1.000 dólares, y aseguró que él "no pagaría" cifras como esa.

"No estaba al tanto de ese importe", dijo Trump al ser preguntado por el diario New York Post sobre el costo de asistir al partido de Estados Unidos contra Paraguay el 12 de junio en Los Ángeles.

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La entrada más barata para ese duelo, cabe resaltar, figura a un precio de 1.940 dólares en la web de venta de la FIFA.

"Me encantaría estar ahí, pero yo no pagaría eso, para ser sincero", afirmó el mandatario, a quien le tomó por sorpresa el valor de las entradas para el importante certamen deportivo.

Esta misma semana, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se defendió de las críticas por la política de precios para el Mundial al justificar que es una situación que responde a las particularidades del mercado del entretenimiento en Estados Unidos y a los costos de las entradas en reventa.

Según Infantino, el 25% de las entradas para la fase de grupos costaban menos de 300 dólares.

Trump, de su lado, también sugirió que su Gobierno podría examinar el precio de las entradas, considerado exorbitante por grupos de aficionados que han presentado una denuncia contra la FIFA ante la Comisión Europea.

"No he visto eso, pero tendría que ocuparme del tema", afirmó el presidente norteamericano, cuyo país será coanfitrión del Mundial 2026 junto a México y Canadá.

"Me gustaría que la gente que votó por mí pudiera ir... Si la gente de Queens y de Brooklyn a la que le gusta Donald Trump no puede (asistir a los partidos), me decepcionaría, pero al mismo tiempo es un éxito increíble", explicó el gobernante originario de Nueva York.

Trump afirmó también ser consciente de que el evento que se disputará del 11 de junio al 19 de julio "tiene un éxito enorme" y "está batiendo todos los récords". La FIFA "nunca había visto algo así", apuntó.

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La FIFA ha vendido alrededor de cinco de los siete millones de entradas disponibles y una nueva fase de venta "de última hora" se abrió este jueves en el sitio oficial del ente rector del fútbol global.