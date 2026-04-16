Juez del caso Maduro ordena regular el acceso al material probatorio: no podrá ser compartido con otros acusados como Diosdado Cabello y 'Nicolasito'

El caso de Nicolás Maduro en la Corte de Nueva York tuvo una nueva actualización en las últimas horas, luego de que el juez a cargo del proceso emitiera una orden para blindar la información probatoria a la que tiene acceso la defensa.

La Fiscalía de Estados Unidos pidió días atrás que el material en contra de Maduro y Cilia Flores tenga acceso limitado para la defensa con el objetivo de evitar filtraciones y alteraciones en los procesos de otros acusados que no han sido capturados.

El juez Alvin Hellerstein firmó la orden con la que la información probatoria y de evidencia es clasificada como confidencial y prohíbe su acceso para otros acusados cercanos a Nicolás Maduro que no han sido capturados como Diosdado Cabello y el hijo de Maduro, conocido como ‘Nicolasito’.

VEA TAMBIÉN Aficionados se manifestaron en contra del “torturador de Maduro” durante encuentro del fútbol venezolano en el que su hijo jugó tras represión del régimen a trabajadores o

En ese sentido, la defensa de Maduro y Cilia Flores no podrá compartir información del caso con personas acusadas y relacionadas con el entorno del régimen venezolano.

La orden, a la que tuvo acceso la agencia EFE, indica que el material “no podrá compartirse con ningún demandado identificado que aún no haya sido detenido en el marco de este procedimiento, ni con los abogados de dichos demandados".

A su vez, el despacho del juez Hellerstein deja en claro que el material confidencial solo podrá ser utilizado “para propósitos de defensa”, por lo que no podrá publicarse ni en plataformas de internet, redes sociales y tampoco ser difundido en medios de comunicación.

VEA TAMBIÉN “Estas medidas deberían traducirse en una mejora de la situación económica”: experto tras el levantamiento de sanciones a los bancos del régimen venezolano o

Incluso, algunas pruebas solo serán accesibles para los abogados de la defensa en condiciones más estrictas y no a los propios acusados.