“Los presos políticos son la misión de María Corina”: Tamara Sujú destaca el trabajo de la Nobel de Paz venezolana

En el programa La Tarde de NTN24, Tamara Sujú, directora ejecutiva de Casla Institute y abogada defensora de derechos humanos, analizó la situación de los presos políticos, militares y las Fuerzas Armadas.

“El tema de los presos políticos venezolanos siempre ha sido una de las primeras misiones de María Corina", afirmó y explicó que “en todos los discursos que ha tenido siempre ha hablado de los presos políticos civiles y militares”.

En ese contexto, advirtió que la figura de la amnistía ha sido desvirtuada por el régimen. “La amnistía se ha convertido en un tema de persecución”.

Asimismo, Sujú explicó por qué no se han producido liberaciones de militares detenidos. “Lo que sucede con los militares es que le tienen miedo”, dijo y aseguró que el régimen sabe que es una buena jugada “para mantener esa represión”.

Además, en su análisis mencionó que “la Fuerza Armada le dijo que no al chavismo, muchos votaron por Edmundo González. Yo creo que esa estructura se está despedazando, hay mucho descontento en la Fuerza Armada”.

La defensora de derechos humanos hizo énfasis en que “las caras (del régimen) siguen siendo las mismas en distintos cargos, ya se llevaron a dos y quedan el resto de los altos responsables, incluyendo a Delcy Rodríguez, que ha sido vicepresidenta y jefa del SEBIN durante tantos años”.

Por último, menciono que “se va a llevar un juicio contra Maduro. El Instituto Casla, con unos abogados en D.C. con muchas víctimas que nos van a respaldar para acusar a Nicolás Maduro y su estructura de mando”.