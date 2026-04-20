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Lunes, 20 de abril de 2026
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Régimen venezolano

Régimen venezolano dice que tribunales dieron "medidas alternativas" a la privación de libertad de 51 personas que supuestamente atentaron "contra la institucionalidad"

abril 20, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Tribunal en Caracas - Foto AFP
Tribunal en Caracas - Foto AFP
El comunicado se conoce en medio de fuertes exigencias de los venezolanos por la libertad total y sin condiciones de todos los presos políticos.

El régimen venezolano dijo este lunes por medio de un comunicado que los tribunales aceptaron el "otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad" de 51 personas que supuestamente atentaron "contra la institucionalidad".

Todo indica que se trata de medidas no especificadas que se tomarán con parte de los presos políticos, según el lenguaje y las acusaciones que el régimen suele emplear en este tipo de situaciones.

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La solicitud habría sido realizada por el régimen de Venezuela al Sistema de Justicia Penal "para un conjunto de personas que se encontraban bajo régimen de detención, por su presunta o comprobada participación en la comisión de delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano".

El Ministerio Público del régimen requirió la adopción de "medidas alternativas para 51 personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con diversos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República", según dijeron.

Las medidas, que no fueron explicadas en el comunicado, habrían sido acordadas y puestas en marcha desde el pasado jueves.

El comunicado se conoce en medio de una alta incertidumbre para los venezolanos, quienes exigen la libertad total y sin condiciones de todos los presos políticos del régimen a cargo de Delcy Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en el operativo militar del 3 de enero.

Pese a que la Asamblea Nacional afín al régimen aprobó en febrero una Ley de Amnistía que buscaba la liberación de presos políticos y una supuesta "reconciliación nacional", cientos de familiares han denunciado que sus seres queridos continúan aún bajo el asedio del régimen.

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Durante unas recientes movilizaciones del pueblo venezolano que además de pedir mejores condiciones salariales también exigían la libertad de los presos políticos, se presentaron varias denuncias de capturas irregulares por parte del régimen, que podrían incluso estar relacionadas con la reciente misiva.

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