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Domingo, 26 de abril de 2026
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Video registra otro ángulo del momento en que JD Vance y Donald Trump fueron evacuados por el Servicio Secreto al escucharse disparos en el Hotel Hilton de Washington

abril 26, 2026
Por: Redacción NTN24
JD Vance, vicepresidente de EE. UU. y Donald Trump, presidente de EE. UU. son evacuados por el Servicio Secreto al escucharse disparos en el Hotel Hilton de Washington - Fotos: X
JD Vance, vicepresidente de EE. UU. y Donald Trump, presidente de EE. UU. son evacuados por el Servicio Secreto al escucharse disparos en el Hotel Hilton de Washington - Fotos: X
Según información del fiscal general Todd Blanche, el objetivo del sospechoso era atentar principalmente contra el jede de Estado de EE. UU.

El pasado sábado 25 de abril en horas de la noche, un hombre armado ingresó al hotel Hilton de Washington, donde se realizaba la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

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En el lugar estaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera dama, Melania Trump, así como varios funcionarios de la administración de la unión americana, entre ellos, el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

En videos quedó registrado el momento en el que el mandatario norteamericano fue evacuado del sitio, mientras el tirador disparaba cerca del salón principal.

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De esos audiovisuales, aparece otro ángulo del instante en que Donald Trump y JD Vance fueron sacados por el Servicio Secreto al escucharse disparos en el prestigioso hotel.

Según información del fiscal general Todd Blanche, el objetivo del sospechoso era atentar principalmente contra el jede de Estado de Estados Unidos.

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Horas después, el propio Trump difundió la fotografía del hombre que ingresó con un arma al hotel Hilton.

A través de su cuenta en Truth Social, el gobernante publicó una fotografía en la que se observa al individuo neutralizado en el suelo por agentes de seguridad.

El sospechoso fue identificado como Cole Tomas Allen, un residente de California de unos 31 años.

Según los antecedentes y algunas publicaciones en las redes sociales de este sujero, era profesor en Torrance, cerca de Los Ángeles.

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