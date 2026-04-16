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Jueves, 16 de abril de 2026
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Ataque al régimen de Irán

"Enfocados y vigilantes": Estados Unidos muestra impactantes imágenes de cómo bloquea al régimen de Irán en el estrecho de Ormuz

abril 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Las imágenes fueron publicadas junto con un contundente mensaje que da cuenta del compromiso de los militares norteamericanos.

El Comando Central de Estados Unidos mostró este jueves, mediante una publicación en sus redes sociales, impactantes imágenes sobre su despliegue para bloquear puertos del régimen de Irán en el estrecho de Ormuz.

Las imágenes fueron publicadas junto con un contundente mensaje que da cuenta del compromiso de los militares norteamericanos.

“Las fuerzas de Estados Unidos están enfocadas, vigilantes y altamente motivadas mientras ejecutan un bloqueo sobre los buques que intentan entrar o salir de los puertos iraníes”, precisó el Comando.

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La unidad del Ejército de Estados Unidos, además, informó que después de 72 horas de aplicación, “14 buques han dado la vuelta para cumplir con el bloqueo por orden de las fuerzas americanas”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó entre tanto este jueves que Irán aceptó entregar sus reservas de uranio enriquecido y que ambas partes están "cerca" de alcanzar un acuerdo de paz.

En otro frente del conflicto, inició el alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano a las 21H00 GMT de este jueves.

Trump dijo que invitó a la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun. Después, el republicano anunció que el encuentro tendrá lugar en los próximos "cuatro o cinco días".

Poco antes de la entrada en vigencia de la tregua, el ejército israelí dijo que había atacado lanzacohetes de Hezbolá luego de que hubiera disparos desde Líbano.

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El primer ministro libanés, Nawaf Salam, afirmó que "acoge con satisfacción" el anuncio sobre un alto el fuego, después de que esta semana representantes de Líbano e Israel se reunieran en Washington en las primeras conversaciones directas de alto nivel en décadas entre ambos países.

El Departamento de Estado afirmó que, en el acuerdo para un cese al fuego, Líbano se comprometió a detener los ataques de Hezbolá.

Este avance coincide con los esfuerzos de mediación de Pakistán entre Irán y Estados Unidos para lograr un segundo ciclo de diálogos, tras las conversaciones del pasado fin de semana en Islamabad, que concluyeron sin acuerdo.

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