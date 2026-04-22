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Lamine Yamal

Lamine Yamal se lesionó después de cobrar un penalti y se prenden las alarmas en España de cara al Mundial

abril 22, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Lamine Yamal se lesionó / FOTO: EFE
Lamine Yamal se lesionó / FOTO: EFE
Barcelona derrotó 1-0 al Celta de Vigo por la liga española con gol de la joven estrella, quien después de anotar, sintió dolor y se retiró con gestos de dolor.

El delantero del Barcelona Lamine Yamal disparó las alarmas al retirarse lesionado este miércoles durante el partido de la 33ª jornada de la Liga española contra el Celta.

El delantero azulgrana pidió el cambio nada más marcar un penal que permitía a los azulgrana ir ganando 1-0 (40').

Tras tirar la pena máxima, Lamine Yamal ni siquiera celebró el gol y se fue al suelo, aparentemente con problemas musculares.

El delantero azulgrana fue sustituido por el joven sueco Roony Bardghi, mientras el encuentro estaba detenido por una urgencia médica en las gradas.

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"Tenemos que ver mañana. Tendremos un diagnóstico claro y veremos. Espero que la lesión no sea muy grave", dijo Hansi Flick tras el encuentro.

"Es una lástima para nosotros porque es un gran futbolista", añadió Flick a Movistar+.

Dependiendo del alcance del problema físico, Lamine podría perderse parte del final de la temporada, especialmente el Clásico contra el Real Madrid el 10 de mayo.

Una lesión más grave podría transformar las próximas semanas en una carrera contrarreloj de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

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