"Responsabilizo a Delcy Rodríguez": Madre denuncia que su hijo fue detenido arbitrariamente y es torturado por el régimen de Venezuela

Yajaira García, madre del comerciante José Faustino Hermoso García, elevó desde Ecuador una denuncia contra las autoridades venezolanas por la detención arbitraria de su hijo, quien permanece privado de libertad desde hace 40 días.

La mujer responsabilizó directamente a Delcy Rodríguez por la situación que atraviesa el joven de 43 años. "La responsabilizo por la salud, por la vida de mi hijo José Faustino Hermoso García, que no tiene nada que ver con lo que lo están inculpando", expresó García.

Según el testimonio de García, su hijo fue detenido junto a un compañero de trabajo. Este último fue liberado al día siguiente bajo amenazas, mientras que, José Faustino fue trasladado de Caracas a Maracaibo.

"Lo tuvieron desaparecido" y solo fue presentado el 6 de mayo, según relató la madre, para que aceptara cargos falsos.

"Mi casa la allanaron buscando algo. ¿Qué?, No sé, porque no encontraron nada", afirmó García.

Yajaira manifestó que se ha endeudado para enviarle recursos básicos y que teme por la vida de su hijo. "Me da pánico, de verdad. No quiero que me le pase a mi muchacho lo que les pasó a los otros muchachos", expresó.

García cuestionó la contradicción entre el discurso de las autoridades del regimen venezolano y la realidad que viven las familias de los detenidos. "Una cosa es lo que dice la señora y otra cosa es lo que hacen y lo que está pasando realmente en Venezuela", puntualizó.

“La responsabilizo a ella. Yo sé quién es mi hijo. Mi hijo es un muchacho sano”, aseguró.