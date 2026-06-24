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Miércoles, 24 de junio de 2026
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Elecciones en Perú

"Es una pataleta": excanciller peruano ante la postura de Sánchez por triunfo de Keiko Fujimori

junio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El programa La Tarde de NTN24 habló con el excanciller peruano, Luis Gonzales Posada, quien analizó la postura de Roberto Sánchez y el cambio geopolítico que se ha ido dando en la región.

Según la prensa internacional, ya habría culminado el escrutinio de los votos de la segunda vuelta presidencial de Perú, de los cuales la vencedora de estos comicios sería la candidata del Partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con un 50.11%, resultado con el que superó al izquierdista Roberto Sánchez, del movimiento Juntos por el Perú, que obtuvo un 49.88%.

Frente a estos resultados, Sánchez dice que es un fraude y sigue sin reconocer el triunfo de la Fujimori.

Ante este tema, el programa La Tarde de NTN24 habló con el excanciller peruano, Luis Gonzales Posada, quien analizó la postura de Roberto Sánchez y el cambio geopolítico que se va dando en la región.

“El señor Sánchez pensó que había ganado las elecciones en base a una encuesta que salió al día siguiente de la primera votación”, dijo.

Teniendo en cuenta que el candidato izquierdista ha cuestionado el voto de sus connacionales en el extranjero, el exministro de Relaciones Exteriores señaló: “Lo que a él le ha dolido mucho es que la señora Fujimori obtuviera un porcentaje tan elevado y adherente en el extranjero (…) La respuesta de Sánchez fue agraviar al cuerpo diplomático del Perú”.

Ante la denuncia de presunto fraude por parte de Roberto Sánchez, indicó que “es una pataleta que esperemos que le pase con los días porque ya perdió la elección; no hay vuelta atrás”.

Para Luis Gonzales Posada, excanciller peruano, los cambios de gobierno que se vienen presentando en la región donde la política de izquierda ha ido perdiendo fuerza durante los últimos años, manifestó que “se ha reconfigurado geopolíticamente toda la región”.

“Esta es la hecatombe de la izquierda, que ha caído como un castillo en alpe”, agregó.

Esto teniendo en cuenta que en varios países de la región, como en Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia y ahora en Colombia, han tenido cambios de gobierno, donde la derecha ha tomado fuerza nuevamente.

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