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Sábado, 06 de junio de 2026
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Ataque al régimen de Irán

En video: Así fue como Estados Unidos interceptó y abordó un buque vinculado al régimen de Irán en el Océano

junio 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Estados Unidos intercepta buque | Foto @INDOPACOM
Estados Unidos intercepta buque | Foto @INDOPACOM
El mando militar publicó impactantes videos e imágenes de la operación de intercepción en las que se muestran cómo las tropas norteamericanas abordan el buque.

La Armada de Estados Unidos interceptó y abordó un enorme buque cisterna sancionado y vinculado al régimen de Irán en la zona del Indo-Pacífico, según lo informado por el Departamento de Guerra de Estados Unidos.

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“Durante la noche, las fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo una interdicción marítima y un abordaje de derecho de visita del buque sin nacionalidad sancionado MT DAVINA ubicado en el Océano Índico dentro del área de responsabilidad de INDOPACOM”, anunció la cuenta del Comando Indo-Pacífico a través de su red social X.

Junto al anuncio, el mando militar publicó videos e imágenes de la operación de intercepción en las que se muestran cómo las tropas norteamericanas abordan el buque.

Continuaremos con la aplicación de la ley marítima global para interrumpir redes ilícitas e interceptar buques que proporcionen apoyo material a Irán, dondequiera que operen”, sentenció la organización militar.

Además, advirtieron que “las aguas internacionales no pueden ser utilizada como escudo por actores sancionados”.

Recalcaron que el “Departamento de Guerra continuará negando a los actores ilícitos y sus buques la libertad de maniobra en el dominio marítimo”.

Cabe resaltar que Estados Unidos ha aumentado la presión para reducir las vías de financiación del régimen de Irán durante el cese el fuego en la operación militar que inició junto a Israel el 28 de febrero.

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Ahora, en las negociaciones por la paz se incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las vías más importantes de transporte de crudo bloqueado por el régimen iraní como represaría por las operaciones militares de Estados Unidos.

De acuerdo con las cifras de Centcom, desde que comenzó el bloqueo naval en las costas de Irán, Washington ha interrumpido el paso de aproximadamente 127 buques comerciales, inhabilitado seis embarcaciones y permitido el paso de 36 navíos que transportaban ayuda humanitaria.

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