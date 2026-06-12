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Viernes, 12 de junio de 2026
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Régimen de Irán

"Mientras el régimen iraní permanezca en el poder, la paz de Medio Oriente va a estar totalmente inalcanzable": analista internacional

junio 12, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Julián Schvindlerman dijo en La Tarde de NTN24 que la única salvedad es la "urgencia política" del presiente Donald Trump de querer lograr un acuerdo.

Julián Schvindlerman, profesor universitario y analista político internacional especializado en asuntos del Medio Oriente, dijo en La Tarde de NTN24 que "mientras el régimen iraní permanezca en el poder, la paz de Medio Oriente va a estar totalmente inalcanzable".

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El analista se refirió al régimen de Irán como uno no solo teocrático y tiránico, sino "opresor, exportador de terrorismo y con ambiciones nucleares militares".

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La única salvedad para que pueda llegar a lograrse un acuerdo entre Estados Unidos y el régimen de Irán que permita poner fin a los ataques cruzados en Medio Oriente, es la "urgencia política" del presiente Donald Trump de querer lograr un acuerdo, de acuerdo con el académico.

"Él (Trump) comprende que los iraníes no están siendo francos en la mesa de negociaciones, él conoce el historial de táctica diplomática iraní de procrastinar, de echarse atrás a último momento, de ser ambiguo en cuanto al destino del uranio enriquecido que tiene en su territorio y una serie de cuestiones", expuso.

En ese sentido, para Schvindlerman "el punto es saber qué tipo de acuerdo se va a firmar y qué consecuencias va a tener este acuerdo para la paz regional", teniendo en cuenta que, según el analista, el régimen de Irán no se ha caracterizado por decir la verdad.

"Ahí está el tema: qué se va a acordar y si va a ser realmente un acuerdo con impacto robusto en el terreno o solo un papel que le permita a Estados Unidos en campaña electoral declarar victoria, salvar rostros nada más y a los iraníes empezar a tener tiempo para rearmarse", señaló el experto.

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