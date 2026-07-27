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Lunes, 27 de julio de 2026
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Italia

La Selección de Italia descarta a exjugador como entrenador y desata crisis interna que podría provocar la salida temprana de Paolo Maldini

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Selección de Italia - Foto: EFE
Selección de Italia - Foto: EFE
El director deportivo podría salir en las próximas horas tras una nueva crisis internar en la Federación Italiana de fútbol.

Muy criticado por un contrato con una empresa rusa y por su pobre historial como entrenador, Andrea Pirlo, que era favorito para el puesto de seleccionador de Italia, anunció el lunes que ya no figura entre los candidatos al puesto.

El nuevo seleccionador de la Nazionale será nombrado "dentro de poco", prometió sin embargo este lunes el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) Giovanni Malagò,

"Ayer supe que ya no soy candidato al puesto de seleccionador de Italia", escribió en su cuenta de Instagram el excentrocampista del AC Milan, de la Juventus y de la Nazionale, estimando "necesario aclarar ciertos puntos".

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"Lamento que una decisión fundamentada en criterios deportivos rápidamente se haya convertido en una polémica pública en la que se me han atribuido intenciones e ideas que no reflejan mi personalidad", dijo el exfutbolista.

Según la prensa italiana, Pirlo, de 47 años, debería haber sido nombrado esta semana nuevo seleccionador de Italia, una selección traumatizada por no haber clasificado a los últimos tres Mundiales (2018, 2022, 2026).

Pero el nombre de "Il Maestro", actual entrenador del United FC emiratí, fue recibido con reticencia y asombro en Italia, cuya selección se encuentra en una crisis nunca antes conocida.

Pese a haber alcanzado el estatus de leyenda como jugador, su carrera en los banquillos iniciada en 2020 ha arrojado más sombras que luces, tras haber pasado por Juventus, Karagümrük, Sampdoria y United FC.

Otro punto en su contra es un contrato publicitario con la empresa rusa de apuestas deportivas Fonbet, asunto por el que ha recibido numerosas críticas estos últimos días.

Según la prensa italiana, el presidente de la FIGC se oponía desde el inicio al nombramiento de Pirlo como seleccionador de la Nazionale.

Sin embargo, era la opción privilegiada por Paolo Maldini y Leonardo por encima del experimentado Antonio Conte, libre desde su salida del Nápoles. Ahora, Conte podría volver a entrar en la carrera por el puesto, según La Gazzetta dello Sport.

Maldini y Leonardo también intentaron convencer a Pep Guardiola, en vano.

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La crisis podría ahora precipitar la salida de Maldini, nombrado hace menos de tres semanas y que, según los medios italianos, habría amenazado con dimitir en caso de nombramiento de Conte o de Roberto Mancini.

La apuesta del exdefensa ahora es el italobrasileño Thiago Motta, que pasó por los banquillos de Bolonia y Juventus.

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