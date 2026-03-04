NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

Esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo manifestó que cuando él considere prudente, denunciará los "crímenes de lesa humanidad" del régimen venezolano

marzo 4, 2026
Por: Natalya Baquero González
Gendarme argentino, Nahuel Gallo (C) tras su excarcelación - Foto: EFE
Gendarme argentino, Nahuel Gallo (C) tras su excarcelación - Foto: EFE
Gómez dejó claro que la denuncia que interpondrán en su momento buscará “exigir justicia” para la dignidad humana.

El gendarme argentino, Nahuel Gallo, quien permaneció privado de la libertad en la prisión Rodeo I de manera arbitraria por parte del régimen venezolano, por cerca de 448 días, logró reencontrarse con su esposa y su hijo después de 14 meses.

Ante el sometimiento al que Gallo fue sometido de manera injusta en Venezuela por parte de la dictadura chavista, su esposa María Alexandra Gómez manifestó por medio de su cuenta de X que, una vez su esposo recobre su salud totalmente y en cuanto él lo considere prudente, harán una “denuncia” frente a los “crímenes de lesa humanidad” que se comenten por parte de la dictadura chavista.

Gómez señaló que su esposo se merece “respeto”, pues durante el tiempo de detención arbitraria por parte del régimen venezolano, tanto él como su familia sufrieron una situación “desgastante y dolorosa”.

“Nahuel está en un proceso de recuperación. Su salud es lo primero. Durante 14 meses se la negaron deliberadamente mientras estaba en cautiverio. Ahora tiene que sanar, paso a paso”, agregó.

La esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo enfatizó en que: “Cuando él lo considere prudente y esté listo para compartir su historia, vamos a denunciar esos crímenes de lesa humanidad”.

o

María Alexandra manifestó que la denuncia que interpondrán en su momento hacia el régimen venezolano tiene como finalidad “exigir justicia”, la cual no estará ligada al “odio”, sino que, por el contrario, se basará en la “convicción profunda de que la verdad y la justicia son indispensables para la dignidad humana”.

De igual manera, Gómez dejó ver que, tras el regreso de su esposo, se encuentran aprovechando cada instante como familia, pues en la imagen que acompaña el mensaje, se les ve a los dos junto a su pequeño hijo, a quien se le nota la felicidad de volver a tener a su padre cerca y comenzar a recuperar el tiempo que el régimen de Venezuela les arrebato por 448 días.

