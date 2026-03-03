"España están quedándose aislada": analista cuestiona decisión de Pedro Sánchez de oponerse al ataque contra el régimen de Irán

El Gobierno de España ha decidido no autorizar la utilización de sus bases aéreas y navales para apoyar operaciones militares de Estados Unidos contra el régimen iraní, generando tensiones diplomáticas y el inmediato retiro de aviones cisterna estadounidenses del territorio español.

Esta decisión contrasta con la postura de otras potencias europeas que han respaldado activamente las acciones occidentales en Medio Oriente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que la actuación de la Casa Blanca sobre los ayatolás "vulnera el derecho internacional", similar a la posición adoptada durante la operación de captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Ante esta negativa, el Pentágono retiró sus aviones cisterna de las bases españolas y los trasladó a la base aérea de Ramstein, en Alemania.

Las bases militares de Morón y Rota ocupan una posición estratégica en el mapa de las posiciones de la OTAN en el sur de Europa y el entorno del Mediterráneo. Los aviones cisterna estadounidenses hubieran podido ser utilizados desde estas instalaciones para reabastecer en vuelo a los bombarderos movilizados hacia Medio Oriente.

La base naval de Rota está situada en Cádiz sobre el Atlántico, mientras que la base aérea de Morón se ubica en la provincia de Sevilla.

España es miembro de la OTAN, y su permanencia en la alianza militar ha sido duramente cuestionada por el presidente Donald Trump ante la falta de cooperación del gobierno español.

Senadores republicanos han planteado que Estados Unidos no debería apoyar la protección de España, mientras que desde el gobierno israelí y la oposición interna española señalan a Sánchez de "ponerse en el lado incorrecto de la historia".

Pilar Almagro, analista de asuntos internacionales, afirmó que España está quedándose aislada y que el presidente "no nos representa a la mayoría".

Según Almagro, las implicaciones podrían incluir el cuestionamiento de la estancia española en la OTAN y la exclusión de "reuniones estratégicas".

Además, advirtió que Trump podría optar por utilizar bases en Marruecos, lo que dejaría a España "más aislados todavía y solos" ante eventuales conflictos con su vecino del sur.

La analista destacó que esta decisión podría tener consecuencias geopolíticas significativas: "Si Estados Unidos dice Marruecos siempre ha sido un socio fiable, España ya no lo es, me voy a Marruecos, y cuando tengamos verdaderos problemas con Marruecos nos quedaremos más aislados".