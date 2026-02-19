NTN24
Jueves, 19 de febrero de 2026
Yoon Suk-yeol

Expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol fue sentenciado a cadena perpetua por insurrección tras declarar la ley marcial a finales de 2024

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol | Foto: AFP
Expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol | Foto: AFP
El exmandatario no fue el único condenado por este incidente, ya que el exministro de Defensa Kim Yong-hyun fue sentenciado a 30 años de prisión por su papel en la crisis causada.

Este jueves se conoció que el expresidente de Corea del Sur Yoon Suk Yeol fue sentenciado a cadena perpetua por encabezar una insurrección al declarar la ley marcial a finales de 2024.

Una corte surcoreana lo sentenció tras declararlo culpable por ley marcial que declaró por un mensaje televisivo en diciembre de 2024.

El juez Ji Gwi-yeon, de la Corte del Distrito Central de Seúl, señaló: "La declaración de ley marcial resultó en enormes costos sociales, y es difícil encontrar alguna indicación de que el acusado haya mostrado arrepentimiento por ello".

"Lo sentenciamos a prisión perpetua", agregó el juez, quien también recordó que durante el incidente Yoon envió militares a la sede legislativa.

"La corte determinó que la intención era paralizar la asamblea por un período considerable", indicó el juez.

Yoon declaró la ley marcial en un mensaje televisado al país en diciembre de 2024, al afirmar que se requerían medidas drásticas para erradicar "fuerzas antiestatales".

Tras eso, el exmandatario, de 65 años, fue destituido de su cargo, detenido y acusado de una serie de crímenes, desde insurrección hasta obstrucción de la justicia.

Sin embargo, el exmandatario no fue el único condenado por este incidente, ya que el exministro de Defensa Kim Yong-hyun fue sentenciado a 30 años de prisión por su papel en la crisis causada.

Los fiscales promovieron la sentencia más dura por los cargos de insurrección contra Yoon, y pidieron al tribunal de Seúl sentenciar al expresidente a muerte.

La noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon apareció en televisión para anunciar la medida, citando amenazas poco claras de influencia norcoreana y peligrosas "fuerzas antiestatales".

Declaró entonces la suspensión del gobierno civil y el inicio del mando militar.

La ley marcial fue levantada seis horas después, cuando los diputados, ayudados por manifestantes, consiguieron romper el cerco de las fuerzas de seguridad y votar con carácter de urgencia para revertir la medida de Yoon.

