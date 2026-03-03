La cercanía del régimen de Irán con Latinoamérica: así operaba con aliados como Chávez, los Castro y Daniel Ortega

Durante décadas, América Latina no figuró entre las prioridades estratégicas de Irán. La distancia geográfica, diferencias culturales parecían suficientes para mantener a ambas regiones en órbitas separadas.

Sin embargo, Teherán comenzó a mirar hacia el sur del continente americano. entre 2005 y 2013, el entonces presidente Mahmud Ahmadineyad convirtió esa aproximación en política de Estado.

Visitó la región con una frecuencia inédita, inauguró embajadas, firmó acuerdos de cooperación con regímenes afines: Chávez en Venezuela, los hermanos Castro en cuba, Daniel Ortega en Nicaragua y con Correa de Ecuador.

En Ángulo hablamos estos movimientos calculados para construir alianzas políticas, energéticas y tecnológicas con nuestra región.