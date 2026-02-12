"Díaz-Canel dura menos que Delcy Rodríguez. Habrá qué ver para dónde va esto": Jorge “Tuto” Quiroga, expresidente de Bolivia

Jorge “Tuto” Quiroga, expresidente de Bolivia, se refirió en NTN24 a la situación de Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro a comienzos de enero en una operación de Estados Unidos en Caracas.

Asimismo, habló sobre el caso de Neomar Lander, joven venezolano que falleció tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena disparada directamente a su pecho durante una manifestación.

“Los héroes solo mueren, solo se los entierran cuando los olvidamos. La memoria de Neomar va a seguir viva mucho tiempo como uno de esos varios decenas de venezolanos que dieron la vida por la causa”, comentó.

En cuanto al futuro del país y a una inminente transición política, Quiroga señaló: “Se tiene que aprovechar esta oportunidad, el sacar a Maduro, el paso del 3 de enero no es suficiente, había que sacar al tirano, hay que derrumbar a la narco-tiranía, se tiene que tener elecciones este año”.

Quiroga argumentó que habría que analizar si la estrategia de la Administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos pasa por sostener a los resabios de la tiranía con Decly Rodríguez, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez “hasta que pueda derrumbar a Cuba”.

“Se pensaba que si el dominó de Venezuela caía, después el de Nicaragua, después el de Cuba (...) Y de repente esto es más como billar: una carambola de sacar a Maduro golpea una bola que golpea a la cubana, y la asfixia petrolera y el estrangulamiento petrolero que viene vía Venezuela y vía México pueda precipitar a la remoción de Díaz-Canel”, comentó.

“Díaz-Canel dura menos que Delcy Rodríguez. Habrá qué ver para dónde va esto”, concluyó.