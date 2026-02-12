NTN24
Jueves, 12 de febrero de 2026
Jueves, 12 de febrero de 2026
Régimen Castrista

"Díaz-Canel dura menos que Delcy Rodríguez. Habrá qué ver para dónde va esto": Jorge “Tuto” Quiroga, expresidente de Bolivia

febrero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El exmandatario boliviano se refirió en NTN24 a la situación de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

Jorge “Tuto” Quiroga, expresidente de Bolivia, se refirió en NTN24 a la situación de Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro a comienzos de enero en una operación de Estados Unidos en Caracas.

Asimismo, habló sobre el caso de Neomar Lander, joven venezolano que falleció tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena disparada directamente a su pecho durante una manifestación.

o

“Los héroes solo mueren, solo se los entierran cuando los olvidamos. La memoria de Neomar va a seguir viva mucho tiempo como uno de esos varios decenas de venezolanos que dieron la vida por la causa”, comentó.

En cuanto al futuro del país y a una inminente transición política, Quiroga señaló: “Se tiene que aprovechar esta oportunidad, el sacar a Maduro, el paso del 3 de enero no es suficiente, había que sacar al tirano, hay que derrumbar a la narco-tiranía, se tiene que tener elecciones este año”.

Quiroga argumentó que habría que analizar si la estrategia de la Administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos pasa por sostener a los resabios de la tiranía con Decly Rodríguez, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez “hasta que pueda derrumbar a Cuba”.

o

“Se pensaba que si el dominó de Venezuela caía, después el de Nicaragua, después el de Cuba (...) Y de repente esto es más como billar: una carambola de sacar a Maduro golpea una bola que golpea a la cubana, y la asfixia petrolera y el estrangulamiento petrolero que viene vía Venezuela y vía México pueda precipitar a la remoción de Díaz-Canel”, comentó.

“Díaz-Canel dura menos que Delcy Rodríguez. Habrá qué ver para dónde va esto”, concluyó.

Temas relacionados:

Régimen Castrista

Regimen chavista

Maduro capturado

Delcy Rodríguez

Crisis en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El drama de la familia Sequea con cuatro integrantes presos del régimen venezolano y dos militares pedidos en extradición desde Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Díaz-Canel dura menos que Delcy Rodríguez. Habrá qué ver para dónde va esto": Jorge “Tuto” Quiroga, expresidente de Bolivia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Diosdado Cabello se pronuncia de nuevo sobre la captura del dictador Maduro: "Se lo llevaron bajo el asedio de bombas, a mí la arrechera no se me ha quitado"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Algo cambió en Venezuela": históricas manifestaciones en todo el país evidencian el miedo del régimen ante la presión de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Régimen venezolano

"Sabemos que está vivo, pero en malas condiciones": hermana de Anyelo Heredia, militar preso del régimen, pide a Delcy Rodríguez poder verlo

Foto de referencia (EFE)
Manifestaciones

"Algo cambió en Venezuela": históricas manifestaciones en todo el país evidencian el miedo del régimen ante la presión de EE. UU.

Diosdado Cabello, cómplice de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello se pronuncia de nuevo sobre la captura del dictador Maduro: "Se lo llevaron bajo el asedio de bombas, a mí la arrechera no se me ha quitado"

Carlos Julio Rojas | Foto: AFP
Excarcelaciones en Venezuela

"No me doblegaron y la dignidad me hizo libre": ex preso político venezolano Carlos Julio Rojas sobre su reciente excarcelación

Manifestaciones en Venezuela - AFP
Presos políticos

¿Qué impacto pueden tener las masivas manifestaciones por la libertad que tienen lugar en Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado - Foto AFP
María Corina Machado

María Corina Machado dice que cree que habrá elecciones en Venezuela "en nueve o diez meses"

Tren de la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) - EFE
España

Nuevo accidente de tren en España: un muerto y al menos cuatro heridos tras choque contra muro de contención

Jorge Rodríguez - AFP
Presos políticos en Venezuela

"A más tardar el viernes están todos sueltos": Jorge Rodríguez prometió excarcelaciones a familiares de presos políticos en Caracas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado - Foto AFP
María Corina Machado

María Corina Machado dice que cree que habrá elecciones en Venezuela "en nueve o diez meses"

Yeison Jiménez | Foto: AFP
Cantante

Familia del cantante Yeison Jiménez alerta sobre nuevo método de estafa tras su muerte

Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: AFP
Cantante

Lo que se sabe del concierto póstumo de Yeison Jiménez en El Campín: así se llevará a cabo el show

Ciclista Jay Vine | Foto: AFP
Ciclistas

Ciclista Jay Vine fue operado con éxito de una fractura tras chocar con un canguro en el Tour Down Under: en las imágenes del inusual accidente se ve habilidoso ‘escape’ del marsupial

Tren de la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) - EFE
España

Nuevo accidente de tren en España: un muerto y al menos cuatro heridos tras choque contra muro de contención

Jorge Rodríguez - AFP
Presos políticos en Venezuela

"A más tardar el viernes están todos sueltos": Jorge Rodríguez prometió excarcelaciones a familiares de presos políticos en Caracas

Diosdado Cabello/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Régimen venezolano

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre