Lunes, 02 de marzo de 2026
Líbano

El ejército de Israel llama a evacuar decenas de zonas en el sur del Líbano

marzo 2, 2026
Por: Redacción NTN24
El portavoz del ejército israelí, Avichay Adraee, aseguró que no buscan causar daño a los civiles, sino proteger su seguridad.

El ejército israelí emitió el lunes por la noche advertencias de evacuación para decenas de aldeas en el sur del Líbano, y afirmó que actuaría contra las actividades de Hezbolá en la zona.

"Las actividades de Hezbolá están obligando a las (Fuerzas de Defensa de Israel) a actuar contra ella. Las (Fuerzas de Defensa de Israel) no buscan hacerles daño", escribió en X el portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee.

"Por su seguridad, deben evacuar sus hogares de inmediato y desplazarse hacia el norte, más allá de la línea de aldeas marcada en el mapa y sus zonas circundantes", agregó Adraee, en una publicación en la que enumeró más de dos docenas de aldeas.

Entre tanto, el general Rafi Milo, jefe del mando norte del ejército de Israel, indicó que se habían desplegado tropas a lo largo de la frontera y descartó que la población del norte del país tuviera que evacuar.

Más allá del cambio de poder en Irán, Estados Unidos e Israel buscan con la nueva ofensiva contra Teherán aniquilar "el eje de resistencia" liderado por Irán.

Irán respalda a fuerzas en la región a las que financia y arma: los grupos islamistas Hezbolá en Líbano y Hamás en Gaza, los rebeldes hutíes en Yemen y milicias en Irak.

Hezbolá se vio debilitado después de la guerra con Israel, en la que entró de manera unilateral en octubre de 2023 para apoyar a Hamás, que combatía al ejército israelí en la Franja de Gaza.

