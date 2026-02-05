NTN24
Jueves, 05 de febrero de 2026
Jueves, 05 de febrero de 2026
Donald Trump

"Cuidan a su buena gente, solo nos mandan a la gente mala": el comentario que hizo Trump sobre presidentes de Latinoamérica que hizo sonreír a Bukele

febrero 5, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump | Foto: AFP
Trump asegura que gracias a su campaña de deportaciones y de salidas voluntarias, al menos 2,5 millones de migrantes se han ido del país.

El presidente Donald Trump declaró este jueves que los líderes latinoamericanos son "astutos" al mandar a su "gente mala" a Estados Unidos, durante un desayuno en Washington.

"Recuerden que en la campaña [electoral de 2024] acostumbraba a decir que sus criminales dejaban a nuestros criminales como si fueran bebés", comentó Trump en este evento con líderes religiosos que se celebra anualmente en la capital estadounidense.

En la audiencia se encontraba el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, al que Trump elogió previamente como un "gran tipo" que está ayudando a Estados Unidos por aceptar criminales peligrosos en sus cárceles de alta seguridad.

o

"¿No es cierto que no mandas tu buena gente a Estados Unidos? ¿No dirías eso?", preguntó Trump a Bukele en tono de chanza. "Voy a hablar con él de eso después...", añadió, provocando las risas de Bukele y del público.

Luego añadió sobre Bukele: "Le quiero. Ha hecho un gran trabajo". "Son gente astuta, espabilados. Cuando lideras algunos de esos países, en Sudamérica, en América Latina, tienes que ser espabilado", complementó sobre su primer comentario.

"Cuidan a su buena gente, solo nos mandan a la gente mala", añadió.

Trump hizo una larga descripción de su primer año de gobierno durante este desayuno religioso, y se congratuló de la venta de biblias y de la renovada asistencia a oficios religiosos de la juventud estadounidense, según sus estadísticas.

El mandatario anunció una jornada de plegaria nacional el 17 de mayo, en el Mall, la gran explanada ante el Capitolio de Washington, para renovar esa fe religiosa con motivo del 250º aniversario de la independencia del país.

o

"Vamos a consagrar de nuevo a Estados Unidos como 'una sola nación, bajo Dios'", dijo Trump, en alusión a uno de los lemas más conocidos del país.

El Partido Republicano afronta unas elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre en las que podría perder apoyo entre grupos que le dieron su voto en las presidenciales de 2024, como los hispanos o la comunidad negra.

Trump asegura que gracias a su campaña de deportaciones y de salidas voluntarias, al menos 2,5 millones de migrantes se han ido del país.

Temas relacionados:

Donald Trump

Migración

Presidentes

Latinoamérica

América Latina

Nayib Bukele

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Diosdado Cabello ya no es el hombre fuerte, lo ves mucho más miedoso": análisis sobre situación del número dos del chavismo en Venezuela tras captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Presos políticos | Foto Canva
Presos políticos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Está asustado": Héctor Schamis sobre el mensaje en el que Diosdado Cabello advierte que "nos van a comer uno a uno" si el régimen no está unido

Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano, junto a Alex Saab, exministro de Industrias y Producción Nacional de la dictadura venezolana, y otros colaboradores del régimen - Foto de referencia: EFE
Álex Saab

"Alex Saab está en deuda con el sistema de justicia de Estados Unidos": Iván Simonovis

Más de Actualidad

Ver más
El tren de alta velocidad AVE de la compañía nacional de ferrocarriles españoles RENFE (R) se ve junto al tren de alta velocidad del operador privado Iryo de la empresa ILSA en la estación de Atocha en Madrid, el 26 de febrero de 2023-Foto: AFP
Accidente de tren

Varios muertos y heridos en un accidente de dos trenes en Córdoba, al sur de España

Víctor Castillo, dirigente político de Vente Venezuela y era preso político, fue excarcelado / FOTO: Captura de pantalla
Presos políticos en Venezuela

“No se soluciona nada cerrando el Helicoide mientras existan hombres y mujeres inocentes tras las rejas”: Expreso político venezolano

Groenlandia - AFP
Groenlandia

Comando militar de EE. UU. y Canadá informó que aviones llegarán "pronto" a Groenlandia para "actividades planificadas desde hace tiempo"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Dave Bautista/ Jason Momoa - Fotos EFE
Estrenos

Así lucen Dave Bautista y Jason Momoa en el tráiler de la nueva comedia de acción 'Equipo Demolición'

El tren de alta velocidad AVE de la compañía nacional de ferrocarriles españoles RENFE (R) se ve junto al tren de alta velocidad del operador privado Iryo de la empresa ILSA en la estación de Atocha en Madrid, el 26 de febrero de 2023-Foto: AFP
Accidente de tren

Varios muertos y heridos en un accidente de dos trenes en Córdoba, al sur de España

Víctor Castillo, dirigente político de Vente Venezuela y era preso político, fue excarcelado / FOTO: Captura de pantalla
Presos políticos en Venezuela

“No se soluciona nada cerrando el Helicoide mientras existan hombres y mujeres inocentes tras las rejas”: Expreso político venezolano

Groenlandia - AFP
Groenlandia

Comando militar de EE. UU. y Canadá informó que aviones llegarán "pronto" a Groenlandia para "actividades planificadas desde hace tiempo"

Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

La presidente Claudia Sheinbaum pide que Maduro tenga un "juicio justo" en Estados Unidos

Diosdado Cabello - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello insiste en que Nicolás Maduro es el “presidente constitucional" de Venezuela y arremetió contra la oposición

Marino Hinestroza jugador colombiano - Foto: EFE
Atlético Nacional

El futuro de Marino Hinestroza ya no estaría en Argentina; destacado club de Brasil habría hecho propuesta oficial por el extremo colombiano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre