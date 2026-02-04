NTN24
Cáncer

Innovador tratamiento contra un cáncer común, en el que se usa fuente radiactiva del tamaño de un grano de arroz, se presentará en vivo por primera vez en Colombia

febrero 4, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Braquiterapia - Foto Instituto Nacional de Cancerología
Braquiterapia - Foto Instituto Nacional de Cancerología
El procedimiento, que fue presentado por el Instituto Nacional de Cancerología como una innovación en el país, tiene más de tres décadas de experiencia clínica a nivel internacional.

El Instituto Nacional de Cancerología (INC) presentará un poderoso tratamiento contra el cáncer en un entrenamiento práctico especializado en braquiterapia de próstata en tiempo real que se llevará a cabo del 9 al 13 de febrero en Bogotá (Colombia).

El evento será liderado por el doctor colombiano Álvaro Martínez y el físico médico Roberto Chumbimuni, quien es experto internacional en planificación y dosimetría avanzada.

Se trata de un hecho sin precedentes para la atención oncológica del país, donde se implementará por primera vez la braquiterapia de próstata de alta tasa con planificación y ajuste en tiempo real.

El tratamiento de alta precisión, cabe resaltar, se realiza en vivo y eleva de manera significativa los estándares de seguridad, efectividad clínica y calidad de vida para los pacientes.

Asimismo, el avance posiciona a Colombia a la altura de centros de referencia internacional y hace parte de la renovación integral de la Unidad de Radioterapia del INC, que está orientada, según el Instituto, a ofrecer tratamientos más humanos, personalizados y sostenibles para el sistema de salud.

La iniciativa, anunciada por el INC, se da en medio de un contexto en el que el cáncer de próstata constituye uno de los principales retos para la salud pública de Colombia.

Según la Cuenta de Alto Costo (CAC), con corte a abril de 2024, en Colombia se reportaron más de 60.500 casos prevalentes.

A nivel global, datos del Observatorio Global del Cáncer (GLOBOCAN 2022) registran 1.467.854 nuevos casos, lo que convierte a esta enfermedad en la segunda más diagnosticada en hombres después de las cardíacas.

Es importante mencionar que la braquiterapia es una técnica con trayectoria en Colombia desde la década de los años 80. En sus primeras aplicaciones, el tratamiento consistía en implantar de manera permanente entre 80 y 100 semillas radiactivas en la próstata.

Aunque eficaz, ese enfoque, según expertos, implicaba limitaciones en términos de seguridad radiológica y experiencia del paciente al mantener fuentes radiactivas activas en el cuerpo durante un periodo prolongado.

La braquiterapia de alta tasa, en cambio, transformó el procedimiento al utilizar una única fuente radiactiva temporal, del tamaño de un grano de arroz, que se introduce a través de agujas, administra la dosis en aproximadamente 15 minutos y se retira completamente.

Con una invasión mucho menor en tamaño y tiempo, el paciente no ve afectada su seguridad radiológica, no representa riesgos para su entorno y puede continuar su recuperación con mayor tranquilidad, de acuerdo con los expertos.

La innovación implementada por el INC, además, integra planificación, visualización y ajustes en tiempo real durante el procedimiento, lo que permite optimizar la distribución de la dosis con máxima precisión en un solo espacio y sin traslados innecesarios del paciente bajo anestesia.

Pese a que se presenta como una innovación para el país, la braquiterapia prostática de alta tasa cuenta con más de tres décadas de experiencia clínica a nivel internacional. Sus primeros estudios en humanos comenzaron en 1990, tras la aprobación de protocolos éticos para su uso en cáncer de próstata.

Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

