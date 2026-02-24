"No se trata de una ley de amnistía ni mucho menos. Ha sido elaborada por los perpetradores": Zair Mundaray tras promulgación de la norma en Venezuela

En medio de la presión de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro, la encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, ha llevado a cabo importantes movimientos como liberaciones de presos políticos, reformas legislativas y la controvertida amnistía general.

Recientemente, movió el tablero en la Cancillería y designó a nuevos viceministros para Europa, Norteamérica y América Latina.

Aunque después de la aprobación de la ley en la cuestionada Asamblea se han reportado algunas excarcelaciones, organizaciones de derechos humanos advierten que la norma deja por fuera a varios presos políticos. Entre tanto, continúan protestas y huelgas que reclaman una aplicación más amplia y transparente.

En entrevista con el programa Ángulo de NTN24, el consultor y analista político Alejandro Mota, el abogado penalista Zair Mundaray y el activista Diego Casanova analizaron el panorama en Venezuela dados los últimos acontecimientos.

“No se trata de una ley de amnistía ni mucho menos. Tiene una dificultad enorme desde la perspectiva política y es que ha sido elaborada por los perpetradores”, señaló Mundaray, subrayando que se trata de “una fórmula política que intenta vender un nuevo tiempo político”.

Por su parte, Casanova indicó que es “una ley que no garantiza condiciones reales para la reconciliación” porque “no permite esclarecer la verdad sobre lo que ocurrió”.

A su turno, Mota señaló que la ley “es insuficiente y no responde a las necesidades reales” de la situación de los presos políticos y la violación de derechos humanos que sigue vigente en Venezuela.