"Está asustado": Héctor Schamis sobre el mensaje en el que Diosdado Cabello advierte que "nos van a comer uno a uno" si el régimen no está unido

Este miércoles, Diosdado Cabello, ministro del Interior de la dictadura venezolana, le envió un mensaje a las filas chavistas sobre la desunión del régimen tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Cabello advirtió en rueda de prensa que: “Si nos ven unidos, los pensarán, pero si nos ven, uno por aquí y otro por allá, nos van a comer uno a uno. Y no va a quedar nadie. Ninguno de nosotros”.

Sobre este tema, el profesor de la Universidad de Georgetown, Héctor Schamis, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Para Schamis, el mensaje que envió el ministro del régimen a las filas del chavismo demuestra que "Diosdado está asustado. Esto revela que ya existe una vulnerabilidad externa producto de no poder asegurar la seguridad de nadie".

"Es un régimen que está deteriorándose aceleradamente y eso es lo que revela las palabras de Cabello", añadió.

El profesor de la Universidad de Georgetown también acotó que "van a haber varios que van a acogerse a un régimen de colaboración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para obtener una pena menor, y eso representa un riesgo más".

Además de que Diosdado está "revelando que no hay cohesión en las fuerzas represivas en este momento".

El invitado también se refirió al mes que cumplió este martes la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores tras el operativo militar que realizó Estados Unidos en Caracas.