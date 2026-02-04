NTN24
Miércoles, 04 de febrero de 2026
Miércoles, 04 de febrero de 2026
Diosdado Cabello

"Está asustado": Héctor Schamis sobre el mensaje en el que Diosdado Cabello advierte que "nos van a comer uno a uno" si el régimen no está unido

febrero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El profesor de la Universidad de Georgetown, Héctor Schamis, conversó sobre el mensaje que envió Diosdado Cabello a las filas del chavismo sobre la desunión del régimen tras la captura de Maduro.

Este miércoles, Diosdado Cabello, ministro del Interior de la dictadura venezolana, le envió un mensaje a las filas chavistas sobre la desunión del régimen tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Cabello advirtió en rueda de prensa que: “Si nos ven unidos, los pensarán, pero si nos ven, uno por aquí y otro por allá, nos van a comer uno a uno. Y no va a quedar nadie. Ninguno de nosotros”.

Sobre este tema, el profesor de la Universidad de Georgetown, Héctor Schamis, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Para Schamis, el mensaje que envió el ministro del régimen a las filas del chavismo demuestra que "Diosdado está asustado. Esto revela que ya existe una vulnerabilidad externa producto de no poder asegurar la seguridad de nadie".

o

"Es un régimen que está deteriorándose aceleradamente y eso es lo que revela las palabras de Cabello", añadió.

El profesor de la Universidad de Georgetown también acotó que "van a haber varios que van a acogerse a un régimen de colaboración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para obtener una pena menor, y eso representa un riesgo más".

Además de que Diosdado está "revelando que no hay cohesión en las fuerzas represivas en este momento".

El invitado también se refirió al mes que cumplió este martes la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores tras el operativo militar que realizó Estados Unidos en Caracas.

Temas relacionados:

Diosdado Cabello

Régimen venezolano

Héctor Schamis

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Tras captura de Maduro y ante presión de EE.UU., el presidente Petro "dejó de ser un gallito de pelea para convertirse en un cachorrito muy manso": Rafael Nieto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Está asustado": Héctor Schamis sobre el mensaje en el que Diosdado Cabello advierte que "nos van a comer uno a uno" si el régimen no está unido

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hubo momentos jocosos donde los dos reconocían que había diferencias entre ellos": embajador de Colombia en EE. UU. revela detalles de reunión entre Petro y Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Regalos, distensión y hasta elogios: así fue la reunión Petro-Trump en la Casa Blanca

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Reunión Petro-Trump en la Casa Blanca - Foto AFP
Gustavo Petro

"Hubo momentos jocosos donde los dos reconocían que había diferencias entre ellos": embajador de Colombia en EE. UU. revela detalles de reunión entre Petro y Trump

Senador republicano Bernie Moreno. (EFE)
Bernie Moreno

"Petro vio que el presidente Trump es una buena persona": el congresista Bernie Moreno reveló detalles de la reunión entre ambos mandatarios en la Casa Blanca

Vicky Dávila y Gustavo Petro / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“Alias Pipe Tuluá aseguró que va a entregar en Estados Unidos todas las pruebas de que sí financió la campaña de Gustavo Petro”: Vicky Dávila

Encuentro Petro - Trump
Gustavo Petro

Regalos, distensión y hasta elogios: así fue la reunión Petro-Trump en la Casa Blanca

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Denuncia

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Más de Actualidad

Ver más
Freddy Bernal | Foto AFP
Régimen venezolano

Gobernador del régimen venezolano aceptó que le están vendiendo petróleo a Estados Unidos, pero agregó que “aquí estamos gobernando nosotros”

Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

"Es una flota mayor, liderada por el gran portaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela": Trump lanza duro mensaje a Irán

Jean-Luc Mélenchon, líder del partido La Francia Insumisa (AFP)
Francia

Diputados de potencia mundial anuncian "moción de censura contra el gobierno" por la situación en Venezuela y acuerdo comercial

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Freddy Bernal | Foto AFP
Régimen venezolano

Gobernador del régimen venezolano aceptó que le están vendiendo petróleo a Estados Unidos, pero agregó que “aquí estamos gobernando nosotros”

Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

"Es una flota mayor, liderada por el gran portaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela": Trump lanza duro mensaje a Irán

Jean-Luc Mélenchon, líder del partido La Francia Insumisa (AFP)
Francia

Diputados de potencia mundial anuncian "moción de censura contra el gobierno" por la situación en Venezuela y acuerdo comercial

Papa León XIV | Foto AFP
Papa León XIV

Papa León XIV expresó “gran inquietud” por tensiones entre Cuba y EE. UU. y pide diálogo

Rodrigo Chaves y Nayib Bukele (EFE)
Costa Rica

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

biodiversidad marina - Foto Canva
Biodiversidad

“Las aguas internacionales ahora tienen un instrumento vinculante que las puede proteger”: Juliana Sintura, WWF Colombia

Radamel Falcao García - Foto: EFE
Falcao

Falcao García envía mensaje a los hinchas de Millonarios con megáfono en mano tras seguidilla de derrotas del club: "Los necesitamos a todos"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre