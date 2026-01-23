Llegan insumos de Estados Unidos a Venezuela para reactivar la producción de petróleo pesado

Este viernes se reportó la llegada del primer cargamento de nafta para Venezuela como parte de un acuerdo petrolero pactado entre Caracas y Washington este mes, llegó en un tanquero fletado por la empresa comercializadora Vitol, según mostraron datos de seguimiento de buques.

Tras la captura del líder del régimen, Nicolás Maduro, por parte de la administración de Donald Trump, Venezuela y Estados Unidos acordaron este mes un pacto clave de suministro de petróleo por un valor de 2.000 millones de dólares para vender hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano almacenado.

El acuerdo, que otorga a las empresas comercializadoras Vitol y Trafigura acceso inicial al petróleo venezolano para su reventa a refinerías de todo el mundo, también incluye el suministro de nafta pesada, necesaria para diluir la producción de crudo extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco, principal área productiva del país miembro de la OPEP.

El buque Hellespont Protector, con bandera del Reino Unido, que transporta unos 460.000 barriles de nafta pesada estadounidense, se acercaba el viernes al puerto de Jose en Venezuela, en la costa noreste, según datos de transporte marítimo y documentos de la estatal PDVSA a los que tuvo acceso Reuters. Está previsto que descargue en los próximos días.

PDVSA, que normalmente importa unos 100.000 barriles por día (bpd) de nafta y crudo ligero para diluir su producción de crudo extrapesado, no había recibido ningún cargamento de nafta desde finales de diciembre, mostraron los documentos.

El último cargamento fue suministrado el año pasado por el principal socio de PDVSA, la estadounidense Chevron CVX.N , bajo autorización de Estados Unidos. Un estricto bloqueo impuesto por Washington a todos los buques sancionados que entren o salgan de aguas del país ha impedido que muchos proveedores, incluida Rusia, envíen cargamentos a Venezuela.

La semana pasada, Venezuela comenzó a revertir los recortes de producción de petróleo que se vio obligada a realizar a principios de enero debido al bloqueo, pero la reversión no ha avanzado mucho debido a la falta de diluyentes y al lento drenaje de los inventarios de crudo, según fuentes de la industria.