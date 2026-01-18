NTN24
Domingo, 18 de enero de 2026
El cohete Artemis II de la NASA con destino a la Luna ya está en la plataforma de lanzamiento luego de una maniobra de 12 horas

enero 18, 2026
Por: Miguel Pedreros
El cohete Artemis II del Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA y la nave espacial Orion salen del Edificio de Ensamblaje de Vehículos hacia la Plataforma de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Florida el 17 de enero de 2026-Foto: AFP
La maniobra se realizó con extremo cuidado a una velocidad de solo 1.32 km/h.

Luego de una maniobra que duró alrededor de 12 horas, la NASA trasladó con éxito el gigantesco cohete Artemis II SLS y la nave espacial Orion a la plataforma de lanzamiento 39B desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB) en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida.

Según reportó la agencia espacial estadounidense, el "transportador de orugas 2 de la NASA inició su recorrido de 6.4 km con el SLS integrado y la sonda Orion encima".

La maniobra se realizó con extremo cuidado a una velocidad de solo 1.32 km/h, en el que el transbordador llevó el imponente cohete lunar y la nave espacial, en un procedimiento lento, pero con una alta seguridad hacia la plataforma.

Cuando el artefacto estuvo afuera del Edificio de Ensamblaje de Vehículos, se realizó una pausa planificada del cohete que permitió al equipo de la NASA “reposicionar el brazo de acceso de la tripulación”, que es un puente que permite que los astronautas el acceso a la nave Orión el día del lanzamiento.

Luego del éxito de esta maniobra, que fue transmitida paso a paso en Vivo por Internet, los ingenieros y técnicos tienen una nueva tarea para los próximos días: preparar el cohete Artemis II para el ensayo general, una prueba que consiste en abastecer de combustible el artefacto y establecer los procedimientos de cuenta regresiva.

Según reportó la NASA en un comunicado, se espera que, a más tardar el 2 de febrero, el equipo técnico cargue el cohete con propulsores criogénicos, además “realizará la cuenta regresiva y practicará el vaciado seguro de los propulsores del cohete”, un proceso esencial antes del inicio de la misión que tiene como objetivo rodear la Luna.

“Podrían requerirse ensayos generales adicionales para garantizar que el vehículo esté completamente revisado y listo para el vuelo”, mencionó la NASA.

 

Asimismo, aclaró que la NASA podría trasladar el SLS y el Orión al Edificio de Ensamblaje de Vehículos con el objetivo de realizar trabajos adicionales antes de su lanzamiento, luego de finalizar el ensayo general.

Los astronautas Reid Wiseman, Víctor Glover y Christina Koch, y al astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen fueron los elegidos para llevar a cabo la misión Artemis II en un viaje de 10 días alrededor de la Luna y con un regreso seguro.

Para la NASA, este es un importante paso para la ciencia de los Estados Unidos, ya que les permitirá prepararse para enviar los primeros astronautas al planeta Marte.

