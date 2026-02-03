NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
Martes, 03 de febrero de 2026
Aviones de combate

Estados Unidos muestra en Europa nuevo avión de guerra de gran velocidad que podría estar en funcionamiento próximamente

febrero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Avión de combate | Foto U.S. Navy
Avión de combate | Foto U.S. Navy
La aeronave ofrece mayor velocidad, altitud y alcance para interferir radares, comunicaciones y sistemas C5IST enemigos.

De acuerdo con el portal The War Zone, el avión de guerra electrónica de última generación, EA-37B Compass Call, realizó por primera vez un viaje a la región europea, aterrizando en Alemania.

o

El objetivo de su viaje es demostrar sus capacidades y presentar la plataforma a aliados y unidades de la OTAN, de igual manera, tiene todo un itinerario planificado.

“El avión visitará la Base Aérea de Spangdahlem en Alemania y la RAD Mildenhall en Inglaterra, lo que marca la presentación de la plataforma a aviadores, unidades y aliados de la OTAN en el área de responsabilidad de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa”, destacó la Fuerza Aérea de EE.UU. en Europa-Fuerza Aérea de África (USAFE) en un comunicado.

Cabe resaltar que esta nave ofrece un gran sistema de operación, fue diseñada para reemplazar al EC-130, ofrece mayor velocidad, altitud y alcance para interferir radares, comunicaciones y sistemas C5IST enemigos, sus características más destacadas son.

  • Rendimiento superior en velocidad y altitud, igualada a un crucero de 41.000 a 51.000 pies, esto en comparación con otras aeronaves.
  • Incorpora arquitectura de sistemas abiertos (OSA) y la tecnología SABER de BAE Systems, respondiendo a actualizaciones rápidas frente a nuevas amenazas.
  • Posee motores turbofán Rolls-Royce BR710 C4-11, alcanzando velocidades superiores a Mach 0,82.

De esa manera, el comunicado aseguró que “la inclusión de múltiples instalaciones y unidades en la gira destaca la flexibilidad del avión para integrarse en diversos conjuntos de misiones y equipos, sirviendo como un nodo clave para operaciones conjuntas y de coalición”, concluyeron.

o

No obstante, cabe aclarar que pese a que ya realizó su primer viaje fuera del país y que posee poderosas capacidades el EA-37B aún no está operando, esto según las declaraciones a The War Zone de Kris Pierce, portavoz del Ala 55 de la Base de la Fuerza Aérea Offutt.

“Todavía estamos en la fase de entrenamiento y pruebas (…) seguimos intentando determinar las capacidades”.

Finalmente, en ese orden de ideas, la Fuerza Aérea ha declarado que la designación de la aeronave refleja su capacidad no solo para atacar, sino también para destruir objetos sumándose a una plataforma de guerra electrónica aerotransportada.

Temas relacionados:

Aviones de combate

Guerra

Tecnología

Aeronave

Estados Unidos

Avión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estoy convencido de que pronto usted también va a poder abrazar a su hijo": el conmovedor mensaje del ex preso político Yandir Loggiodice a la mamá del militar José Moreno

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para nosotros ver el sol se convierte en una conquista": Carlos Julio Rojas, periodista excarcelado en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Petro tiene que arrodillarse y reconocer sus faltas": congresista Jaime Uscátegui sobre encuentro del presidente colombiano con Donald Trump en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Ha cambiado Venezuela tras un mes de la captura de Maduro y su permanencia en una prisión de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué podría pasar en el encuentro cara a cara entre Trump y Petro en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro en Nueva York - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump

Foto de referencia de visas (Canva)
visas

Departamento de Estado de EE. UU. confirma fecha en la que las solicitudes de visa de más de 20 países tendrán un incremento de entre 5 mil y 15 mil dólares

Maduro, Zelenski y Putin / FOTO: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski se refiere a la operación de Trump en Venezuela y lamentó que Putin no esté siendo juzgado como Maduro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Tarjeta roja/ VAR - Fotos de referencia EFE
Expulsión

"Nunca vi algo así en mi vida": futbolista colombiano en el exterior fue expulsado tras inédito uso del VAR en polémica decisión tomada durante el entretiempo

Chris Hemsworth | Foto: EFE
Avengers: Doomsday

La increíble transformación física de Chris Hemsworth para su personaje en 'Avengers: Doomsday’

Sol - Foto de referencia Canva
Sol

"Es una visión cercana del posible destino final de nuestro Sol": James Webb capta imagen nítida de la muerte de una estrella en la Nebulosa de la Hélice

Nicolás Maduro en Nueva York - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump

Foto de referencia de visas (Canva)
visas

Departamento de Estado de EE. UU. confirma fecha en la que las solicitudes de visa de más de 20 países tendrán un incremento de entre 5 mil y 15 mil dólares

Maduro, Zelenski y Putin / FOTO: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski se refiere a la operación de Trump en Venezuela y lamentó que Putin no esté siendo juzgado como Maduro

Colectivos armados en Caracas
Colectivos

Civiles armados instalan alcabalas y revisan vehículos en plena autopista de Caracas en ausencia de la Fuerza Armada

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre