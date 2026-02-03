Estados Unidos muestra en Europa nuevo avión de guerra de gran velocidad que podría estar en funcionamiento próximamente

De acuerdo con el portal The War Zone, el avión de guerra electrónica de última generación, EA-37B Compass Call, realizó por primera vez un viaje a la región europea, aterrizando en Alemania.

El objetivo de su viaje es demostrar sus capacidades y presentar la plataforma a aliados y unidades de la OTAN, de igual manera, tiene todo un itinerario planificado.

“El avión visitará la Base Aérea de Spangdahlem en Alemania y la RAD Mildenhall en Inglaterra, lo que marca la presentación de la plataforma a aviadores, unidades y aliados de la OTAN en el área de responsabilidad de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa”, destacó la Fuerza Aérea de EE.UU. en Europa-Fuerza Aérea de África (USAFE) en un comunicado.

Cabe resaltar que esta nave ofrece un gran sistema de operación, fue diseñada para reemplazar al EC-130, ofrece mayor velocidad, altitud y alcance para interferir radares, comunicaciones y sistemas C5IST enemigos, sus características más destacadas son.

Rendimiento superior en velocidad y altitud, igualada a un crucero de 41.000 a 51.000 pies , esto en comparación con otras aeronaves.

, esto en comparación con otras aeronaves. Incorpora arquitectura de sistemas abiertos (OSA) y la tecnología SABER de BAE Systems , respondiendo a actualizaciones rápidas frente a nuevas amenazas.

, respondiendo a actualizaciones rápidas frente a nuevas amenazas. Posee motores turbofán Rolls-Royce BR710 C4-11, alcanzando velocidades superiores a Mach 0,82.

De esa manera, el comunicado aseguró que “la inclusión de múltiples instalaciones y unidades en la gira destaca la flexibilidad del avión para integrarse en diversos conjuntos de misiones y equipos, sirviendo como un nodo clave para operaciones conjuntas y de coalición”, concluyeron.

No obstante, cabe aclarar que pese a que ya realizó su primer viaje fuera del país y que posee poderosas capacidades el EA-37B aún no está operando, esto según las declaraciones a The War Zone de Kris Pierce, portavoz del Ala 55 de la Base de la Fuerza Aérea Offutt.

“Todavía estamos en la fase de entrenamiento y pruebas (…) seguimos intentando determinar las capacidades”.

Finalmente, en ese orden de ideas, la Fuerza Aérea ha declarado que la designación de la aeronave refleja su capacidad no solo para atacar, sino también para destruir objetos sumándose a una plataforma de guerra electrónica aerotransportada.