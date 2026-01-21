NTN24
Miércoles, 21 de enero de 2026
Miércoles, 21 de enero de 2026
Papa León XIV

El papa León XIV pide oraciones por la paz y alerta que "la guerra ha vuelto a estar de moda"

enero 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Papa León XIV - Foto: EFE
Papa León XIV - Foto: EFE
El máximo jerarca de la Iglesia católica expresó que el mundo atraviesa una etapa marcada por la pérdida del respeto a la dignidad humana.

El papa León XIV exhortó a los fieles a rezar por la paz en un contexto histórico que, según advirtió, muestra un preocupante resurgimiento de la guerra.

o

El llamado lo hizo durante la audiencia general de los miércoles, celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano, ante la presencia de miles de peregrinos.

Durante su saludo a los fieles de lengua portuguesa, el máximo jerarca de la Iglesia católica expresó que el mundo atraviesa una etapa marcada por la pérdida del respeto a la dignidad humana.

“Queridos hermanos y hermanas, recemos por la paz, en un momento de la historia que parece marcado por una creciente pérdida del valor de la dignidad humana y en el que la guerra ha vuelto a estar de moda”, sostuvo el Santo Padre.

o

Al tiempo, el religioso señaló que los conflictos armados parecen volver a normalizarse. Por ello, pidió que “la humanidad de Jesús sirva de inspiración para hallar caminos de justicia y reconciliación”.

A su vez, recordó que se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y solicitó que el Espíritu Santo fortalezca a todas las Iglesias del mundo, con el fin de superar divisiones.

El domingo anterior, durante el rezo del ángelus, León XIV mencionó las dificultades que enfrenta la República Democrática del Congo y pidió oraciones y solidaridad para las comunidades afectadas por las inundaciones en el sur de África.

Entre otras situaciones complejas a escala internacional, el papa habló recientemente sobre Venezuela, en el marco de la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses.

"El bienestar del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y conducir a la superación de la violencia y al emprendimiento de caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país", afirmó el representante de la Santa Sede.

o

En otras ocasiones, haciendo referencia a los conflictos, León XIV ha citado a otros pontífices como Pío XII y Francisco, respectivamente, quienes adoptaron la idea de que "nada se pierde con la paz” y que “todo puede perderse con la guerra".

Temas relacionados:

Papa León XIV

Papa

El Vaticano

Vaticano

Guerra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Todos están muertos de miedo; Diosdado vive como vampiro, de día duerme y de noche circula mirando para el cielo": ‘Tuto’ Quiroga sobre el régimen post Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No es un capricho del presidente Trump": experto explica la relevancia estratégica que tiene Groenlandia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con firmas, activistas piden la liberación inmediata de los más de mil presos políticos de la dictadura en Cuba

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Captura de Maduro y mediaciones en las guerras de Israel y Rusia: expertos analizan los hechos que han marcado el primer año del nuevo mandato de Donald Trump en EE. UU.

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué significado tiene que Trump mencione a María Corina Machado y hable del petróleo venezolano en el discurso por su primer año de segundo mandato?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Delcy Rodríguez - María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Encuesta revela que María Corina Machado ganaría si las elecciones presidenciales fueran hoy; más del 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez

Donald Trump - AFP
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

Más de Actualidad

Ver más
Buque petrolero en Venezuela - Foto EFE
Petróleo en Venezuela

Magnate petrolero de otro país del continente propone ayudar a Estados Unidos con la reactivación petrolera de Venezuela

Militares en Groenlandia - AFP
Groenlandia

En medio de amenazas de Trump, el Ejército de Dinamarca desplegó "por primera vez" unidades de élite en Groenlandia

Donald Trump/ María Corina Machado - Fotos EFE
María Corina Machado

Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca "hablaron cosas relevantes que no querían hacer públicas", dice consultora política internacional

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Buque petrolero en Venezuela - Foto EFE
Petróleo en Venezuela

Magnate petrolero de otro país del continente propone ayudar a Estados Unidos con la reactivación petrolera de Venezuela

Militares en Groenlandia - AFP
Groenlandia

En medio de amenazas de Trump, el Ejército de Dinamarca desplegó "por primera vez" unidades de élite en Groenlandia

Donald Trump/ María Corina Machado - Fotos EFE
María Corina Machado

Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca "hablaron cosas relevantes que no querían hacer públicas", dice consultora política internacional

Partido de la LVBP - Foto de referencia: EFE
LVBP

Pese a la crisis en Venezuela, así marcha la tabla de posiciones del Round Robin de la LVBP

Piden libertad de todos los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Excarcelaciones

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Steve Witkoff - Fotos EFE
Estados Unidos e Irán

Con contundente advertencia, Estados Unidos lanza la segunda fase de su plan para poner fin a la guerra de Gaza y forma un comité palestino

Fuerte choque en Bogotá dejó tres muertos / FOTO: Captura de video
Colombia

Hombre fue robado y por perseguir a los delincuentes en su camioneta, terminó provocando un grave accidente de tránsito que dejó tres muertos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre