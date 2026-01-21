El papa León XIV pide oraciones por la paz y alerta que "la guerra ha vuelto a estar de moda"

El papa León XIV exhortó a los fieles a rezar por la paz en un contexto histórico que, según advirtió, muestra un preocupante resurgimiento de la guerra.

El llamado lo hizo durante la audiencia general de los miércoles, celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano, ante la presencia de miles de peregrinos.

Durante su saludo a los fieles de lengua portuguesa, el máximo jerarca de la Iglesia católica expresó que el mundo atraviesa una etapa marcada por la pérdida del respeto a la dignidad humana.

“Queridos hermanos y hermanas, recemos por la paz, en un momento de la historia que parece marcado por una creciente pérdida del valor de la dignidad humana y en el que la guerra ha vuelto a estar de moda”, sostuvo el Santo Padre.

Al tiempo, el religioso señaló que los conflictos armados parecen volver a normalizarse. Por ello, pidió que “la humanidad de Jesús sirva de inspiración para hallar caminos de justicia y reconciliación”.

A su vez, recordó que se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y solicitó que el Espíritu Santo fortalezca a todas las Iglesias del mundo, con el fin de superar divisiones.

El domingo anterior, durante el rezo del ángelus, León XIV mencionó las dificultades que enfrenta la República Democrática del Congo y pidió oraciones y solidaridad para las comunidades afectadas por las inundaciones en el sur de África.

Entre otras situaciones complejas a escala internacional, el papa habló recientemente sobre Venezuela, en el marco de la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses.

"El bienestar del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y conducir a la superación de la violencia y al emprendimiento de caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país", afirmó el representante de la Santa Sede.

En otras ocasiones, haciendo referencia a los conflictos, León XIV ha citado a otros pontífices como Pío XII y Francisco, respectivamente, quienes adoptaron la idea de que "nada se pierde con la paz” y que “todo puede perderse con la guerra".