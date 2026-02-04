"Alex Saab está en deuda con el sistema de justicia de Estados Unidos": Iván Simonovis

Este miércoles, Alex Saab, señalado como el testaferro de Nicolás Maduro, fue capturado a las 2:30 de la mañana en su residencia de Caracas, Venezuela.

Su captura, que ha sido confirmada por la agencia Reuters, se habría dado en un operativo conjunto entre fuerzas del régimen venezolano y miembros del Buró Federal de Investigaciones (FBI) presentes en la capital venezolana, al parecer, con fines de extradición a los Estados Unidos.

Sobre este tema, Iván Simonovis, excomisionado de seguridad e inteligencia de Venezuela, habló en el programa La Tarde de NTN24.

“Desde que se llevaron detenido a Nicolás Maduro y Cilia Flores, son muchas las instrucciones que se han dado desde Washington”, subrayó el entrevistado.

"Alex Saab está en deuda con el sistema de justicia de Estados Unidos (…). No es de extrañar que en su caso estén agentes federales", agregó.

La noche del pasado viernes 16 de enero, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunció varios cambios en el gabinete ilegítimo que, por el momento, administra tras la captura y extracción del tirano Nicolás Maduro.

Entre las modificaciones, cabe recordar, apareció Alex Saab, quien ejercía como ministro del Poder Popular para la Industria y Producción Nacional del régimen.

¿Quién es Alex Saab?

De nacionalidad colombiana, este colaborador del régimen madurista fue arrestado en Cabo Verde el 12 de junio de 2020 cuando su avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral en la Isla de Sal para recargar combustible.

Estados Unidos solicitó su extradición, la cual fue aprobada y se ejecutó el 16 de octubre de 2021. Dos años más tarde, en diciembre de 2023, fue indultado por el gobierno de Joe Biden durante un intercambio de prisioneros con Venezuela.

A su llegada a Caracas, Maduro lo designó como ministro del Poder Popular para la Industria y Producción Nacional.

Una vez consumado el arresto de Maduro, todo apunta a que Delcy Rodríguez se encuentra negociando con la Casa Blanca. Esto, bajo la premisa de una transición política en el país caribeño, solicitada por la administración Trump.