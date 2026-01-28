NTN24
Cáncer

Científicos españoles logran eliminar el cáncer de páncreas en modelos animales

enero 28, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Cáncer de páncreas | Foto Canva
El tratamiento desarrollado por el CNIO mostró desaparición total y duradera del cáncer de páncreas en ratones.

El Grupo de Oncología Experimental den Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha logrado desarrollar una terapia combinando fármacos que eliminan por completo los tumores de páncreas en modelos animales.

El tratamiento hasta el momento no ha tenido efectos secundarios y tiene gran durabilidad en el tiempo.

La terapia de este avance se trata en combinar tres compuestos, los cuales fueron combaten el oncogén KRAS, principal motor del cáncer de páncreas y otros dos frente a EFFR y STAT3, proteínas implicadas en las señales que desembocan los tumores.

Es una triple terapia compuesta por tres inhibidores que lo que hace es eliminar, desaparecer tumores experimentales de páncreas, y además hacer que esa desaparición sea duradera en el tiempo, es decir que no vuelvan aparecer resistencias”, explicó Mariano Barbacid, el doctor líder del estudio.

Los resultados de este avance fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), y posteriormente presentados en la Fundación CRIS contra el cáncer.

De acuerdo con medios, en la investigación se pudo observar que los tumores desaparecieron en los distintos modelos de ratón y después de 200 días sin tratamiento, los animales mostraban signos libres de enfermedad y sin presentar alguna toxicidad asociada a la terapia.

Ahora, tras la publicación de los resultados el trabajo será poner en marcha un ensayo clínico, para lo cual aún se necesita reunir la financiación adecuada para avanzar en los procesos regulatorios requeridos.

En ese contexto, es posible que inhibidor KRAS esté probado en ciertas indicaciones en 2026 o como muy tarde en 2027, según PNAS.

Finalmente, cabe resaltar que actualmente, el adenocarcinoma ductal de páncreas (ADPA) es uno de los tumores más agresivos y complicados de la medicina, representando en su mayoría tumores de páncreas, esto según la Sociedad Española de Oncología Médica.

