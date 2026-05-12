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Aerolíneas

Esta es la reconocida aerolínea de Estados Unidos que reanudará con aviones Boeing 737 MAX 8 sus vuelos a Venezuela tras ocho años

mayo 12, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía - Foto EFE
Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía - Foto EFE
La aerolínea indicó que sus servicios entre su centro de operaciones y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas comenzarán el 11 de agosto.

Una nueva aerolínea de Estados Unidos se suma a las que reanudarán sus vuelos a Venezuela luego de un largo período sin operaciones hacia el país sudamericano.

Los servicios se suspendieron durante los momentos más complejos del régimen de Nicolás Maduro, que llevó a Estados Unidos y a otros países a pedir a sus ciudadanos no visitar Venezuela.

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Sin embargo, y tras la captura del dictador, algunas aerolíneas anunciaron que volverían a realizar viajes hacia Maiquetía, donde está localizado su aeropuerto internacional.

El martes se conoció que una nueva reconocida aerolínea de Estados Unidos hará lo propio con la implementación de aviones Boeing 737 MAX 8 en la ruta.

Se trata de United Airlines, que anunció que reanudará sus vuelos a Venezuela con conexiones directas diarias entre Houston y Caracas, unos ocho años después de suspender sus operaciones en el país.

La aerolínea indicó que sus servicios entre su centro de operaciones en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas comenzarán el 11 de agosto.

United Airlines se une a American Airlines en la reanudación de los servicios a Venezuela después de que el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, levantara en enero la prohibición de 2019 que impedía a las aerolíneas de Estados Unidos volar al país tras una directiva del presidente Donald Trump.

El Departamento de Estado de Estados Unidos retiró a Venezuela de su lista de "No viajar" para los ciudadanos de Estados Unidos en marzo al emitir una advertencia menos grave de "Reconsiderar el viaje" debido al riesgo de delincuencia, secuestros, terrorismo y una infraestructura sanitaria deficiente.

"Este vuelo concreto será fundamental para transportar a los trabajadores del sector petrolero al país, mientras Estados Unidos y Venezuela colaboran para ampliar la producción y generar nuevas oportunidades económicas", expresó el martes Duffy.

United Airlines, cabe resaltar, había ofrecido vuelos a Venezuela durante casi 20 años antes de suspender esos servicios en 2017.

Alerta de viaje actualizada

Luego de dos meses desde que se empezaran a reanudar gradualmente las operaciones de la embajada de Estados Unidos en Caracas tras la captura de Maduro, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para Venezuela.

Dicha actualización especifica que el nivel de alerta de viaje a Venezuela disminuyó a 3. "Se eliminaron los indicadores de riesgo de 'Detención injustificada', 'Disturbios' y 'Otros'", publicó la entidad gubernamental en su sitio web en marzo.

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Sin embargo, en ese informe se agregaron "áreas de mayor riesgo" y Estados Unidos sigue pidiendo a sus ciudadanos reconsiderar su viaje "debido al riesgo de delincuencia, secuestro, terrorismo y la deficiente infraestructura sanitaria". "Algunas zonas presentan un riesgo elevado", precisa.

Aunque el informe destaca que "la situación está mejorando", también advierte sobre varios riesgos que permanecen latentes.

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