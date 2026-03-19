NTN24
Jueves, 19 de marzo de 2026
Jueves, 19 de marzo de 2026
Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos actualiza su alerta de viaje para Venezuela: estos son los nuevos lineamientos que publicó

marzo 19, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Embajada de Estados Unidos en Caracas - Foto AFP
Embajada de Estados Unidos en Caracas - Foto AFP
Aunque el nivel de alerta disminuyó, Estados Unidos aún pide a sus ciudadanos "reconsiderar su viaje a Venezuela" debido a diferentes riesgos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó este jueves su alerta de viaje para Venezuela luego de dos meses desde que se empezaron a reanudar gradualmente las operaciones de la embajada del país norteamericano en Caracas tras la captura de Nicolás Maduro en medio de un operativo militar.

En este nuevo aviso, el nivel de alerta de viaje a Venezuela disminuyó a 3, según informó el Departamento de Estado. "Se eliminaron los indicadores de riesgo de 'Detención injustificada', 'Disturbios' y 'Otros'", publicó la entidad gubernamental en su sitio web.

o

Sin embargo, en el informe se agregaron "áreas de mayor riesgo" y Estados Unidos sigue pidiendo a sus ciudadanos reconsiderar su viaje "debido al riesgo de delincuencia, secuestro, terrorismo y la deficiente infraestructura sanitaria. Algunas zonas presentan un riesgo elevado".

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara en enero que su Gobierno iba a "administrar" Venezuela y que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunciara un "triple proceso" para lograr la transición hacia la democracia en el país sudamericano, el informe destaca que "la situación está mejorando", pero continúa advirtiendo sobre varios riesgos.

La región fronteriza entre Venezuela y Colombia, el estado de Amazonas, Aragua fuera de Maracay, zonas rurales del estado Bolívar, Guárico, Táchira, y el "estado absoluto" son lugares a los que el Departamento de Estado pide "no viajar" debido al "riesgo de terrorismo, delincuencia y terrorismo".

Estados Unidos, cabe resaltar, es insistente en que las condiciones en algunas partes de Venezuela siguen siendo peligrosas y todavía se producen delitos violentos como homicidios, robos a mano armada y secuestros, y advierte sobre el uso de taxis no regulados, cajeros automáticos, viajes de noche, y los grupos armados.

"Las organizaciones terroristas extranjeras Tren de Aragua y Cartel de los Soles se originaron en Venezuela y continúan operando. Grupos terroristas operan en las zonas fronterizas de Venezuela con Colombia, Brasil y Guyana", exponen.

Es importante tener en cuenta, además, que la Unidad de Asuntos de Venezuela, ubicada en la Embajada de Bogotá, continuará funcionando como misión remota en Venezuela hasta la reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

"Debido a la suspensión de las operaciones de la embajada, los empleados del gobierno estadounidense necesitan una autorización especial para viajar a Venezuela. Requieren autorización para viajar fuera de Caracas debido a los riesgos para su seguridad. Los servicios consulares rutinarios permanecen suspendidos en Venezuela", precisa el Departamento de Estado.

"La Unidad de Asuntos de Venezuela no puede proporcionar servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses fuera de Caracas. La mayoría de los servicios consulares todavía se prestan a través de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia", añade.

Sobre la infraestructura sanitaria en Venezuela, el Departamento de Estado indica que "el sistema de salud se está recuperando de un estado de grave crisis", pero que en zonas aisladas y en algunos barrios hay escasez de medicamentos, personal y equipos e infraestructuras como hospitales aptos para operar de manera adecuada, situaciones que han provocado altas tasas de mortalidad.

"Se recomiendan medicamentos para prevenir la malaria. Enfermedades transmitidas por mosquitos, como el chikungunya, el zika, el dengue, la oropouche y la fiebre amarilla, son comunes. El agua contaminada es una fuente importante de infecciones gastrointestinales. Si se va a viajar fuera de los centros urbanos, los viajeros deberían considerar un chequeo médico antes de ir a Venezuela para minimizar la necesidad de atención médica durante el viaje", sugieren.

Aunque en una alerta del 6 de enero de este mismo año, tres días después de la captura de Maduro, Venezuela tenía, según Estados Unidos, el nivel más alto de aviso de viaje "Nivel 4: No viajar debido a los graves riesgos para los estadounidenses", en esta nueva alerta, de nivel 3, piden "reconsiderar" el viaje, pues aún existen un nivel importante de peligrosidad.

o

La nueva alerta del Departamento de Estado, entretanto, se da cinco días después de que se izara la bandera de Estados Unidos en su embajada en Venezuela luego de siete años desde que su personal fue retirado por completo.

"Ha comenzado una nueva era para las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Seguimos con Venezuela", señaló la sede diplomática en sus redes sociales.

Temas relacionados:

Departamento de Estado de Estados Unidos

Embajada de Estados Unidos

Riesgo

Alerta

Viaje

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Hubo bombardeos de Ecuador en Colombia? Coronel (r) dice que "Petro está desinformado" y que "no hay trazas en los radares"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El crimen sigue mandando": Zair Mundaray describe quién es el sucesor de Vladimir Padrino López

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump revela desde la Casa Blanca cuáles serían sus planes futuros frente al régimen de Irán y pide a Netanyahu no atacar yacimientos de gas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Parece más un ajuste de cuentas entre bandas": Lorent Saleh sobre llegada de Gustavo González al Ministerio de Defensa del régimen en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Un triunfo deportivo eleva la confianza, pero hay que seguir trabajando por los intereses superiores del país": periodista Fernando Arreaza sobre el campeonato de Venezuela en el Clásico Mundial

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué tan grande es el riesgo de que el conflicto en el medio oriente se extienda a otros países?

Ver más

Videos

Ver más
Carlos Giménez, congresista republicano - Foto: EFE
Régimen cubano

"Es un acto de desesperación, están buscando una manera de mantenerse en el poder": Carlos Giménez sobre apertura económica anunciada por el régimen cubano

f
Dictadura en Venezuela

Excarcelaciones a medias y amnistía selectiva: la táctica que imparte el régimen de Venezuela ahora a cargo de Delcy Rodríguez

Trump con bandera de Venezuela (AFP y Canva)
Régimen venezolano

"Tenemos que acelerar si lo queremos llamar así: el parto de la libertad y la democracia en Venezuela": Antonio De La Cruz

Captura de Nicolás Maduro - Foto EFE
Venezuela

Tras 10 semanas de la captura del dictador Nicolás Maduro, ¿qué ha cambiado en Venezuela?

Barco turco navegando por el estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué Trump busca evitar un cierre por parte del régimen de Irán?

Más de Actualidad

Ver más
Elecciones Colombia | Foto referencia: EFE
Colombianos en el exterior

¿Cuáles son las garantías que la circunscripción internacional en la Cámara de Representantes debe darle a los colombianos en el exterior?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (EFE)
Donald Trump

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Mujeres de Irán | Foto AFP
Irán

"Esta barbarie que parece ciencia ficción llevamos medio siglo soportándola": Nilufar Saberi, activista iraní, sobre los abusos del régimen contra las mujeres

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Las frágiles columnas de la paz

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Venezuela vs. Italia - Clásico Mundial de Béisbol 2026 - Foto: EFE
Clásico Mundial de Béisbol

Prográmese: horario y dónde ver la semifinal del Clásico Mundial entre Venezuela vs. Italia

Elecciones Colombia | Foto referencia: EFE
Colombianos en el exterior

¿Cuáles son las garantías que la circunscripción internacional en la Cámara de Representantes debe darle a los colombianos en el exterior?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (EFE)
Donald Trump

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Jugadoras selecciones Corea del Norte y Australia en la Copa Asiática Femenina 2026 - Foto: EFE
Mundial femenino

Se confirma la primera selección clasificada a la Copa del Mundo Femenina de Brasil 2027

Mujeres de Irán | Foto AFP
Irán

"Esta barbarie que parece ciencia ficción llevamos medio siglo soportándola": Nilufar Saberi, activista iraní, sobre los abusos del régimen contra las mujeres

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez designa nueva ministra de Hidrocarburos: el cargo era ocupado por ella misma antes de la captura de Maduro

Venezolanos ondean la bandera de su país - Foto de referencia: EFE
Dictadura en Venezuela

"En Venezuela se necesita un gobierno que le dé continuidad a lo que ocurrió el 3 de enero": politólogo Walter Molina Galdi

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre