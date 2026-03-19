Estados Unidos actualiza su alerta de viaje para Venezuela: estos son los nuevos lineamientos que publicó

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó este jueves su alerta de viaje para Venezuela luego de dos meses desde que se empezaron a reanudar gradualmente las operaciones de la embajada del país norteamericano en Caracas tras la captura de Nicolás Maduro en medio de un operativo militar.

En este nuevo aviso, el nivel de alerta de viaje a Venezuela disminuyó a 3, según informó el Departamento de Estado. "Se eliminaron los indicadores de riesgo de 'Detención injustificada', 'Disturbios' y 'Otros'", publicó la entidad gubernamental en su sitio web.

Sin embargo, en el informe se agregaron "áreas de mayor riesgo" y Estados Unidos sigue pidiendo a sus ciudadanos reconsiderar su viaje "debido al riesgo de delincuencia, secuestro, terrorismo y la deficiente infraestructura sanitaria. Algunas zonas presentan un riesgo elevado".

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara en enero que su Gobierno iba a "administrar" Venezuela y que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunciara un "triple proceso" para lograr la transición hacia la democracia en el país sudamericano, el informe destaca que "la situación está mejorando", pero continúa advirtiendo sobre varios riesgos.

La región fronteriza entre Venezuela y Colombia, el estado de Amazonas, Aragua fuera de Maracay, zonas rurales del estado Bolívar, Guárico, Táchira, y el "estado absoluto" son lugares a los que el Departamento de Estado pide "no viajar" debido al "riesgo de terrorismo, delincuencia y terrorismo".

Estados Unidos, cabe resaltar, es insistente en que las condiciones en algunas partes de Venezuela siguen siendo peligrosas y todavía se producen delitos violentos como homicidios, robos a mano armada y secuestros, y advierte sobre el uso de taxis no regulados, cajeros automáticos, viajes de noche, y los grupos armados.

"Las organizaciones terroristas extranjeras Tren de Aragua y Cartel de los Soles se originaron en Venezuela y continúan operando. Grupos terroristas operan en las zonas fronterizas de Venezuela con Colombia, Brasil y Guyana", exponen.

Es importante tener en cuenta, además, que la Unidad de Asuntos de Venezuela, ubicada en la Embajada de Bogotá, continuará funcionando como misión remota en Venezuela hasta la reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

"Debido a la suspensión de las operaciones de la embajada, los empleados del gobierno estadounidense necesitan una autorización especial para viajar a Venezuela. Requieren autorización para viajar fuera de Caracas debido a los riesgos para su seguridad. Los servicios consulares rutinarios permanecen suspendidos en Venezuela", precisa el Departamento de Estado.

"La Unidad de Asuntos de Venezuela no puede proporcionar servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses fuera de Caracas. La mayoría de los servicios consulares todavía se prestan a través de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia", añade.

Sobre la infraestructura sanitaria en Venezuela, el Departamento de Estado indica que "el sistema de salud se está recuperando de un estado de grave crisis", pero que en zonas aisladas y en algunos barrios hay escasez de medicamentos, personal y equipos e infraestructuras como hospitales aptos para operar de manera adecuada, situaciones que han provocado altas tasas de mortalidad.

"Se recomiendan medicamentos para prevenir la malaria. Enfermedades transmitidas por mosquitos, como el chikungunya, el zika, el dengue, la oropouche y la fiebre amarilla, son comunes. El agua contaminada es una fuente importante de infecciones gastrointestinales. Si se va a viajar fuera de los centros urbanos, los viajeros deberían considerar un chequeo médico antes de ir a Venezuela para minimizar la necesidad de atención médica durante el viaje", sugieren.

Aunque en una alerta del 6 de enero de este mismo año, tres días después de la captura de Maduro, Venezuela tenía, según Estados Unidos, el nivel más alto de aviso de viaje "Nivel 4: No viajar debido a los graves riesgos para los estadounidenses", en esta nueva alerta, de nivel 3, piden "reconsiderar" el viaje, pues aún existen un nivel importante de peligrosidad.

La nueva alerta del Departamento de Estado, entretanto, se da cinco días después de que se izara la bandera de Estados Unidos en su embajada en Venezuela luego de siete años desde que su personal fue retirado por completo.

"Ha comenzado una nueva era para las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Seguimos con Venezuela", señaló la sede diplomática en sus redes sociales.