Qatar Airways comenzará a operar vuelos a Caracas y Bogotá a partir de julio de 2026: "Primera aerolínea del Golfo en operar vuelos a Venezuela"

La aerolínea informó que Las rutas a Venezuela y Colombia comenzarán el 22 de julio de 2026, “fortaleciendo la conectividad entre Oriente Medio y América”

La aerolínea Qatar Airways confirmó su expansión en Sudamérica con el lanzamiento de nuevas rutas a Caracas, Venezuela, y Bogotá, Colombia, a partir del 22 de julio de 2026.

“Este servicio representa un hito importante para la aerolínea, ya que Qatar Airways se convierte en la primera aerolínea del Golfo en operar vuelos a Venezuela y la primera en operar vuelos desde Oriente Medio a Caracas y Bogotá. Esta expansión subraya el compromiso de la aerolínea, anunciado el año pasado, de fortalecer la conectividad global en la región”, indicó la aerolínea.

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Qatar Airways operará dos vuelos semanales a Caracas y Bogotá, “mejorando aún más la conectividad con América”.

“El horario de vuelos se ha diseñado para facilitar conexiones fluidas a través del Aeropuerto Internacional Hamad hacia mercados clave como Australia, China, Japón, Líbano, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos. Esto ofrece a los pasajeros mayor flexibilidad y opciones de conexión sin interrupciones en la red global de Qatar Airways”, precisó la compañía.

La aerolínea mencionó que las salidas serán “todos los miércoles y domingos” y compartió el siguiente itinerario.

Doha (DOH) a Bogotá (BOG) – Vuelo QR783: Salida 07:30; Llegada 16:05

Bogotá (BOG) a Caracas (CCS) – Vuelo QR783: Salida 17:35; Llegada 20:40

Caracas (CCS) a Doha (DOH) – Vuelo QR783: Salida 22:40; Llegada 19:55 +1

La incorporación de Caracas y Bogotá marca la 15 y 16. ruta en América a la que vuela Qatar Airways. La aerolínea comenzó a operar en Sudamérica en 2010 con su vuelo inaugural a São Paulo, Brasil.

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“Qatar Airways está impulsando la conectividad global al reconstruir su red con vuelos a más de 160 destinos en todo el mundo este verano”, mencionó la compañía.

Las reservas se pueden realizar en qatarairways.com o a través de la aplicación móvil de la aerolínea.