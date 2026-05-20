Estados Unidos anunció sanciones hacia capos y presuntas empresas relacionadas con el Cartel de Sinaloa

Este miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, anunció sanciones contra más de doce personas y dos empresas, presuntamente vinculadas con el cartel mexicano de Sinaloa.

Los acusados ​​por la nación norteamericana enfrentan delitos con el lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.

Dentro de los principales sancionados se encuentra Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien es acusado de ser el principal lavador de dinero de 'Los Chapitos', una de las facciones de los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Según la información compartida desde los Estados Unidos, Ojeda habría sido el encargado de coordinar la recolección de grandes cantidades de dinero en efectivo en territorio norteamericano producto de la venta y comercialización de fentanilo y otras drogas ilícitas relacionadas con el narcotráfico.

Otro de los sujetos que se encuentra dentro de esta lista es Jesús 'Chuy' González Peñuela,quien es acusado de utilizar negocios en México para mover grandes cantidades de efectivo y blanquear capitales.

Además, este hombre ha sido acusado previamente por los tribunales de California y Colorado de ser uno de los presuntos productores y distribuidores de drogas ilícitas, acciones por las cuales se ofrece una recompensa por su captura de 5 millones de dólares desde 2024.

Dentro de la lista de sancionados distribuida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, también se incluye al que es considerado el jefe financiero de la red, Jesús Alonso Aispuro, y Rodrigo Alarcón Palomares, quien se encargaría de toda una red de recolección de dinero en Estados Unidos.

No obstante, los familiares de estos capos dedicados a la malversación de dineros producto del narcotráfico también fueron sancionados por gestionar una empresa de seguridad, Grupo Especial Mamba Negra, y un restaurante en Chihuahua (norte de México), Gorditas Chiwas.

Cabe resaltar que el cártel de Sinaloa fue organización declarada narcoterrorista por orden presidencial de Donald Trump el año pasado, y se ha convertido en uno de los principales objetivos de la justicia estadounidense.

Entre tanto, desde México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha dado a conocer que se encuentra adelantando las investigaciones respectivas en contra de estas doce personas y las dos entidades legales, con la finalidad de establecer posibles redes y su operación bajo recursos procedentes de negocios ilícitos.

“Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada”, indicó la UIF.